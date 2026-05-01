Meterse en la piel de un personaje siempre implica riesgos, pero cuando ese personaje crece en medio de una de las etapas más oscuras de la historia de Colombia, el desafío se vuelve más profundo. Así lo cuenta Janer Villarreal, quien interpreta a Juan Pablo Escobar en su adolescencia en Dear Killer Nannies: Criado por sicarios, la nueva serie de Disney+ que explora la infancia del hijo del narcotraficante.

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Desde el inicio, el actor tenía claro que el eje emocional de la historia no era el lujo ni el poder, sino algo mucho más frágil el de la pérdida de la inocencia. “Juan Pablo es precisamente un niño que se ve desde muy pequeño con la constante pérdida de la inocencia, de su familia, de su privacidad”, explica en conversación con EL HERALDO.

Esa idea atraviesa toda la serie, desde su primer episodio, y se convierte en el motor del personaje pero para el barranquillero, entender ese proceso no fue sencillo. “Intentar ponerme en los zapatos de este niño fue un reto de inicio a fin. Era, ‘no sé cómo voy a hacer esto’”, confiesa.

En ese camino, el trabajo de los actores más jóvenes fue clave. Villarreal no duda en destacar el aporte de quienes interpretan a Juan Pablo en su niñez: “Le doy mucho crédito al gran talento de los niños… supieron calcar lo que se quería transmitir”.

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Cortesía Disney+

Conversaciones con ‘Juampi’

Uno de los elementos más determinantes en su proceso fue el contacto directo con el propio Juan Pablo Escobar, quien participó activamente en el proyecto. Aunque las conversaciones no fueron constantes, sí fueron reveladoras. “Las pocas veces que tuve la oportunidad de hablar con él, hablamos por un buen tiempo”, recuerda.

Más allá del guion, Villarreal encontró en esos diálogos detalles que enriquecieron su interpretación. “Desde su anécdota… se ocultaban muchos matices, como muchas sombras que no se ven de por sí tan claras en el guion”. No se trataba de imitarlo, aclara, sino de comprender la dimensión humana de su historia.

Uno de los ejemplos más sencillos, pero también más reveladores, fue un gesto cotidiano. “Yo le preguntaba cosas sencillas, como el saludo que él tenía con los ‘nannies’… detrás de ese saludo hay muchas sensaciones”. Ese gesto, aparentemente trivial, estaba cargado de una realidad dura: la posibilidad constante de perder a quienes lo rodeaban. “Él estaba acostumbrado naturalmente a perder amigos… entonces, en ese saludo se guarda también la oportunidad de quizá ver a tu compañero por última vez”.

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Ese tipo de detalles le dieron al actor una perspectiva distinta sobre el personaje y, en general, sobre el país. “Me dio mucha más noción de dónde estoy parado, y bajo qué muertos estoy parado”.

A nivel personal, el impacto fue inevitable pues Villarreal asegura que el proyecto le dejó una mirada más consciente sobre la realidad colombiana. “Yo me llevo mucha más conciencia del país en el que estoy”, dice. También le dejó una reflexión más íntima sobre el presente: “Aprendí a valorar mucho más las cosas que tengo… todo en esta vida es efímero”.

Cortesía Disney+

Rodeado de grandes

La serie, que cuenta con la participación de John Leguizamo como Pablo Escobar, también significó para Villarreal la oportunidad de compartir set con actores a los que admiraba desde hace años. “Es completamente un privilegio… yo espero todo el tiempo que se me pegue mínimamente algo”, comenta entre risas.

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A pesar de la dureza del tema, el ambiente de rodaje fue, según él, cercano y generoso. “Fue un parche completamente trabajar con ellos… me la pasé genial con mis compañeros”, cuenta, resaltando el contraste entre la intensidad de la historia y la dinámica del equipo.