La vida del hijo de Pablo Escobar llega a la pantalla chica. Disney+ reveló la fecha de estreno y el tráiler de ‘Dear Killer Nannies: criado por sicarios’, la nueva serie dramática exclusiva inspirada en la niñez y la adolescencia de Juan Pablo Escobar, hijo del narcoterrorista colombiano Pablo Escobar Gaviria.

Lea ‘Operación castor’ lidera la taquilla con 88 millones de recaudación en todo el mundo

Con un destacado elenco que incluye a John Leguizamo como Pablo Escobar Gaviria, la nueva producción narra desde la perspectiva del hijo de Escobar en su infancia, la relación que tenía con su padre, su entorno y con los sicarios contratados para protegerlo, convertidos a su vez en sus improvisados “niñeros”.

Llega el 1 de abril a Disney+ en Latinoamérica y otros mercados internacionales y a Hulu en Estados Unidos.

También en el elenco aparece el actor barranquillero Janer Villarreal, quien le dará vida a Juan Pablo Escobar.

‘Dear Killer Nannies: criado por sicarios’ sigue a Juampi, el hijo de Pablo Escobar Gaviria, un niño solitario que vive colmado de lujos y ve a su papá como un exitoso empresario y un benefactor de los humildes de Medellín, con una fortuna que obliga al pequeño a vivir rodeado de guardaespaldas.

Aquí Steve Carell explora la soledad y la complejidad de ser padre en la comedia ‘Rooster’

@Leo D'Cossio/Cortesía Disney+

Los custodios son mayormente jóvenes que, de tanto estar a su lado, funcionan como sus “niñeros” y amigos. Para ellos, trabajar junto a Pablo Escobar Gaviria es una de las maneras de ascender socioeconómicamente.

Sin embargo, a medida que Juampi crece, ese mundo ideal en el que está inmerso poco a poco comienza a resquebrajarse ante el inconmensurable crecimiento de las actividades ilegales de Pablo y su ejército.

Nada es tan glamoroso como Juampi creía o se lo contaron: su papá es narcotraficante y sus entrañables “nannies” son miembros de un sicariato narco, contratados para dar la vida por él y su familia.

Además Paul Mescal, Robert Downey Jr. y Anne Hathaway se suman como presentadores de los Óscar

Con grandes escenas de acción y un alto valor de producción, la serie recrea con detalle la Colombia de los años 80 y 90. Dear Killer Nannies: criado por sicarios aborda la historia desde la mirada de Juan Pablo Escobar, centrándose en cómo las acciones de su padre afectaron las vidas de quienes lo rodeaban.

En tono de drama, muestra el contraste entre la inocencia de un niño y el entorno violento en el que crece, mientras descubre progresivamente el verdadero rostro de su padre y el impacto de sus actos en quienes lo rodean.

Realizada por Telemundo Studios, Underground Producciones y TIS Studios, Dear Killer Nannies: criado por sicarios cuenta con Sebastián Ortega como showrunner y está inspirada en los relatos de Juan Pablo Escobar, quien comparte abiertamente vivencias de su infancia para esta producción y es el creador de la ficción junto a Ortega y Pablo Farina.

Cortesía Disney+

También Hero Fiennes Tiffin: “Sherlock Holmes también puede ser mujer o de otro país”

Grabada en locaciones de las ciudades colombianas de Bogotá y Medellín, y como beneficiaria del incentivo CINA, la nueva serie cuenta con ocho episodios de 35 minutos bajo la dirección de Pablo Fendrik y Felipe Cano Ibañez y escrita por Alejandro Quesada, Ana María Parra, Martín Méndez y Sebastián Ortega.

Integran el reparto principal Janer Villareal (Juan Pablo adolescente), Miguel Tamayo (Juan Pablo niño), Miguel Ángel “Orion” García (Juan Pablo niño), Laura Rodríguez (Victoria Henao), Juanita Molina (Angie), Julián Zuluaga (Rodri), Rafael Zea (El Dorado), Danharry Colorado (Tina), Julián Bustamante (Yerry), Julián Díaz (Lagaña), Melanie Dell’ Olmo (Andrea Ochoa), Ella Becerra (Leonor Vallejo), Victoria Hernández (Madre de Pablo), con la participación especial de Andrés Delgado (Kiss), Carmen Electra (Margarete) y John Leguizamo como Pablo Escobar Gaviria.

Más Netflix adquiere una empresa de cine impulsada por IA fundada por Ben Affleck