El cantante de regional mexicano, Christian Nodal, ha captado la atención mediática tras compartir imágenes del espacio que ha acondicionado en su residencia para recibir a su hija, Inti. Este hecho cobra relevancia en el contexto de la reciente vida personal del artista, marcada por su separación de la cantante argentina Cazzu y su posterior matrimonio con Ángela Aguilar.

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La publicación del entorno infantil se interpreta como un posible reencuentro o de la formalización de un régimen de visitas tras meses de ausencia de registros públicos del padre junto a la menor.

La habitación diseñada para Inti destaca por una propuesta visual que rinde homenaje a las raíces del intérprete. El concepto estético se aleja de los motivos infantiles convencionales para adoptar un estilo vinculado al norte de México.

Uno de los elementos más significativos de la decoración es una obra de gran formato que representa un paisaje desértico con cadenas montañosas. También se puede apreciar la presencia de diversos tipos de cactus. En la habitación hay un uso predominante de tonos cálidos, como ocres y terracotas, que buscan generar una atmósfera acogedora.

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Además, el mobiliario se compone de piezas seleccionadas para mantener la funcionalidad de una habitación infantil sin romper con la estética rústica y moderna del resto del inmueble, según lo que compartió en su cuenta de Instagram.

Christian Nodal @_christiannodal presumió el cuarto que preparó para su hija Inti en la casa que tiene en Texas junto con su actual esposa Ángela Aguilar @AngelaAguilar__ , lo que desató comentarios a favor y en contra del cantante.



La habitación se destaca por ser espaciosa,… pic.twitter.com/CG08deKMe7 — MÉXICO AL MINUTO (@mexico_alminuto) May 9, 2026

Desde la confirmación de la ruptura entre Nodal y Cazzu, en mayo de 2024, la exposición pública de su hija junto al cantante disminuyó drásticamente. Esta situación alimentó diversas versiones en medios de comunicación sobre un posible distanciamiento familiar y presuntos conflictos legales relacionados con la custodia y la manutención. Informaciones previas sugerían negociaciones complejas respecto a la pensión alimenticia y la frecuencia de los encuentros, dado que la menor reside habitualmente en Argentina con su madre.

A pesar de que el artista ha mantenido un perfil discreto respecto a los términos legales de su paternidad, la preparación de este dormitorio en su hogar sugiere una disposición para integrar a su hija en su entorno cotidiano.

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Este gesto se produce después de que Nodal asistiera al primer cumpleaños de Inti en septiembre pasado, un evento que marcó uno de los pocos momentos de acercamiento documentados tras su ruptura con la cantante argentina.