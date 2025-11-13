Ahora la ciudadela del Desafío del Siglo XXI cuenta con seis nuevos miembros en un nuevo equipo que conformó el programa llamado Neos, estos participantes también competirán con el resto de equipos configurando una nueva etapa en la competencia.

Pero esto no ha caído muy bien entre los televidentes quienes critican al canal por “echar para atrás” lo conseguido por los actuales competidores a los que se les reduce las posibilidades de avanzar con un nuevo equipo.

La molestia de algunos es porque, según dicen, se “reversa” lo que habían conseguido los pocos competidores que quedaban que han dejado el sudor en cada una de las pruebas en los boxes, evadiendo incluso múltiples veces el Desafío a muerte que implica la eliminación del reality.

El equipo Neos está liderado por dos ganadores de ediciones anteriores: Kevyn que fue campeón 2024 y Valkyria campeona 2022, quienes tuvieron la misión de recorrer el país para reclutar a seis nuevos participantes.

Después de una travesía desde Cartagena hasta Tobia, Cundinamarca sin dinero y bajo duras reglas, lograron su objetivo y presentaron al grupo que ahora se enfrentará a los demás equipos de la ciudadela.

“No me parece esa dinámica, injusto sería que el desafío se lo ganara un Neos después de haber pasado por tanto”, “En otras palabras el desafío empezó desde 0. Esto se acaba por allá en marzo”, “Ay no me parece ellos llegaron muy fácil, ya con ver a mencho y Gio era suficiente”, fueron algunos de los cuestionamientos de aficionados al Desafío en redes sociales.

en otras palabras el desafío empezó desde 0, esto se acaba por allá en marzo

#DesafioDelSigloXXI pic.twitter.com/UnJWM3tksc — Steph♡ (@TCxxSteph) November 12, 2025

“Está buena la idea de meter más gente, pero háganlo desde el inicio y no en el punto que todos se la lucharon, no es justo por ningún lado e igual eso de escoger al azar no se lo cree nadie porque ¿no se supone que deben pasar por pruebas físicas y psicológicas? No que entren así de una vez”, criticó otro usuario en la misma publicación en la que se presentaban a los integrantes de Neos.

Me parece ridículo hacer todo esto, es básicamente volver a empezar el desafío, ya estaríamos viendo la final si no quisieran meter esa malparida etapa de refuerzos otra vez#DesafioDelSigloXXI #DesafioXXI #Desafio #desafiosigloxxi #DesafioDelSiglo pic.twitter.com/GLn76Vqgmf — Lili (@lilixqrz) November 12, 2025

Estos son los integrantes de Neos

Pedro: boxeador de San Basilio de Palenque, primer representante de su comunidad en el reality.

Sofía: concejal de Planeta Rica, Córdoba, reconocida por su carácter firme y liderazgo social.

Lina: comerciante y deportista de Caucasia, Antioquia, amante del CrossFit y los animales.

Roldán: entrenador fitness de Puerto Berrío que encontró en el deporte la forma de superar la depresión.

Kathe: comerciante de Puerto Boyacá y estudiante, competitiva y amante de los animales.

Cristian: instructor de parkour y gimnasia, cuyo mayor motor es su hija y el sueño compartido con su padre.

Cada uno llega con una historia de esfuerzo, disciplina y superación personal, cualidades que serán puestas a prueba en la nueva fase del reality.