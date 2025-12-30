La agrupación musical liderada por Tavo Álvarez, junto al acordeonero José Cotes Arango, lanzó el sencillo ‘Por qué te tengo que olvidar’, una nueva versión en vallenato romántico de la recordada balada interpretada originalmente por el cantautor José Feliciano.

La canción marcó un hito en la carrera de Feliciano al convertirse en su primer número uno en la lista Billboard Top Latin Songs. Años después, este clásico revive con un aire distinto gracias a la interpretación vallenata de los artistas, quienes le imprimen su sello personal sin perder la esencia nostálgica del tema.

En esta adaptación, Álvarez y Cotes trasladan la emotividad de la balada al lenguaje del vallenato romántico, resaltando sentimientos universales como el amor persistente y los recuerdos que se niegan a desaparecer con el paso del tiempo. La propuesta busca conectar con nuevas generaciones sin dejar de apelar a la memoria sentimental del público que ha acompañado la canción desde sus orígenes. Con este lanzamiento, Tavo Álvarez y José Cotes reafirman su compromiso con el vallenato romántico, consolidándose en el panorama musical regional y nacional.