La tranquilidad del sector exclusivo de la Colonia Polanco, en la ciudad de México, se vio perturbada el pasado lunes 29 de septiembre tras el asesinato del estilista mexicano Miguel Ángel de la Mora, conocido como popularmente como Micky Hair.

El joven de 28 años, era la mente creativa detrás del estilismo de celebridades mexicanas, como Ángela Aguilar y Kenia Os. Su partida continúa generando conmoción en el mundo del espectáculo, sobretodo en la forma atroz en la que fue atentada su humanidad.

En la mañana de ese fatídico lunes, Micky Hair se encontraba a las afueras de su lujosa peluquería y se disponía a ingresar para retomar sus labores, cuando dos individuos a bordo de una motocicleta lo interceptaron y acribillaron sin mediar palabras.

En total serían al menos 12 disparos, razón por la cual las autoridades describieron como un ataque directo.

Las pistas del crimen

Entre las pertenencias encontradas junto al cuerpo tendido en el piso del estilista, estaba un comprobante de transferencia bancaria por 1.750.000 pesos mexicanos. La cifra equivalente a más de 375 millones de pesos colombianos aproximadamente, se habría trasladado a una cuenta establecida en el estado de Jalisco, lugar donde el fallecido tenía otro centro de estética.

Sumado al comprobante estaba un bolso de lujo marcas Hermes, un tarjetero Cartier, dinero en efectivo en varias divisas, pasaporte y su teléfono celular. Este hallazgo ha abierto nuevas hipótesis sobre los posibles móviles del asesinato, descartando un intento de robo.

Por su parte, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México analiza las grabaciones de videovigilancia y rastrea movimientos financieros para esclarecer si el millonario depósito está relacionado con el asesinato.

Posibles conflictos

Al parecer no todo es color de rosa tras el emporio empresarial de Micky Hair, y así lo confirma una denuncia entablada en septiembre de 2024. En ella, el estilista habría acusado a un excolaborador identificado como Eduardo “N”, o Eduard Ederly, por presunto fraude y amenazas y le cobijaba una medida de alejamiento.

Hasta el momento no se ha confirmado vínculo directo con el asesinato y esta línea de investigación no ha sido descartada.

Asimismo, en la prensa mexicana han circulado versiones sobre disputas económicas en torno a sus salones de belleza, posibles intentos de extorsión y supuestos vínculos con personas relacionadas con el crimen organizado.

Este último ha cobrado fuerza tras la cercana relación entre Miguel de la Mora y Diana Esparragoza, nieta del narcotraficante Juan José Esparragoza Moreno, alias “El Azul”.

Tras el asesinato fue reforzada la vigilancia en la colonia de Polanco mientras avanzan las investigaciones: recopilando pruebas periciales, de balística y análisis de comunicaciones con el motivo de esclarecer los actores intelectuales detrás del asesinato.

Este nuevo caso que consterna a la comunidad del entretenimiento, expone la vulnerabilidad de figuras públicas frente a la violencia en México, incluso en zonas que son consideradas aparentemente seguras.

