En Córdoba hay dolor por la repentina muerte de uno de los creadores de contenido más reconocido en ese departamento: ‘El Sami’, quien falleció a causa, al parecer, de un paro respiratorio la noche del pasado miércoles 1 de octubre en Ayapel.

De momento es desconocida las causas exactas del fallecimiento del cordobés que ganó reconocimiento en redes sociales por su contenido de humor con el que retrataba experiencias y vivencias de su natal Ayapel.

El deceso de ‘El Sami’, como el mismo se dio a conocer entre sus cientos de seguidores en las plataformas digitales, ocurrió el miércoles 1 de octubre en la noche en el hospital San Jorge de Ayapel hasta donde fue trasladado y donde decenas de personas se congregaron luego de que conociera que fue ingresado.

Facebook El Sami

Del creador de contenido no se sabía estaba sufriendo alguna afección o fue algo repentino, pues en redes sociales estaba muy activo incluso un día antes de su muerte había posteado en Facebook un video promocional de un consultorio odontológico.

A las afueras del centro hospitalario hasta donde fue trasladado el influencer se agolparon decenas de personas preguntando por su salud y exigiendo una atención rápida, pues todo era confusión al principio, incluso hubo quienes aseguraron que “lo dejaron morir por falta de insumos”.

La comunidad expresó su inconformismo ante lo que consideraron una posible negligencia médica que llevó al deceso.

Facebook El Sami

En redes familiares y amigos expresaron su tristeza por la partida de ‘El Sami’ como lo hizo el también creador de contenido ‘El Loko Arkngel’ con quien colaboró el cordobés.

“Mi hermano, Dios te tenga en su santo reino. Personas como tú deben vivir mucho que corazón tan grande el que usted tenía, su humildad. Era una persona tan sencilla, un man con tremenda nobleza y te vas de este mundo tan joven. Tuve la oportunidad de compartir con usted varias veces y en ese poco tiempo sé que era de alma noble, familia humilde”, escribió en un extenso mensaje el influenciador.

Ya agregó que las veces que lo ayudó fue “sin esperar nada a cambio, siempre que me llamabas a preguntarme algo (…) cuando me llamaste feliz y contento un día me dijiste: ‘Mi gran amigo Arkngel ya me van a dar el dinerito de Facebook’, me acuerdo como si fuera hoy”.

A su vez, ‘Streaming Mtr’ manifestó en un post en Facebook que la partida de ‘El Sami’ “deja un profundo vacío en quienes disfrutaban de su contenido y en la comunidad ayapelense, que hoy lo despide con pesar, pero también con gratitud por las sonrisas y recuerdos que sembró”.