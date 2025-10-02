Luanna Araújo, reconocida influencer brasileña, falleció el pasado viernes 26 de septiembre, junto a su pareja sentimental, en un accidente de tránsito.

En el accidente, ocurrido a la 1:20 a.m. en la carretera BR-116 en el municipio Feira de Santana, en el estado de Bahía, en Brasil, también murió Korbinian Andreas Dengler, de 36 años, y un amigo de la pareja de nombre Herbson Nunes Negrão, de 24 años.

El siniestro vial se presentó justo el día en que Luanna estaba cumpliendo años, el número 29. Cientos de seguidores han expresado su tristeza por la partida de la creadora de contenido, que era conocida por compartir contenido de moda y de estilo de vida en sus redes sociales.

Sobre el accidente, se conoció que el vehículo en el que se trasladaban Araújo, su pareja y su amigo chocó contra otros dos camiones, los tres murieron en el lugar. El conductor de uno de los camiones resultó con heridas leves.

Araújo, cuyo nombre completo era Luana Raquel de Araújo Melo, tenía más de 92,000 seguidores en Instagram. También manejaba el marketing de los gimnasios que eran propiedad de su pareja, residente de Resife. El amigo de la pareja, Herbson Nunes Negrão, trabajaba en el sector inmobiliario.

Los restos de Luana fueron sepultados el 29 de septiembre en el Cementerio San Miguel en Garanhuns, Pernambuco, Brasil.