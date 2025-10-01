Un hombre identificado como Robert O’Connor, de 31 años, asesinó a su familia en una pequeña comunidad de Dromgowna, Irlanda.

Murió mujer tras salvar a su hija de 2 años de ser atropellada por un bus escolar

Ejército sudanés dice haber emboscado a mercenarios colombianos y ucranianos en Darfur

Acróbata de 28 años murió durante función de circo: cayó de una altura de 5 metros

La BBC informó que un cuidador fue quien se dio cuenta de la terrible escena en donde Mark O’Connor, de 54 años, y su hijo Evan, de 27, fueron encontrados en la entrada pues intentaron escapar de la vivienda en busca de ayuda.

Mientras que la madre, Louise O’Connor, de 56 años, fue encontrada sin vida en la cocina. Al parecer el hombre quien es el hijo de la pareja salió a decir con las manos ensangrentadas: “Perdón por los gritos, se acabó”.

X @RuthCoppingerSP Mark, Evan y Louise O’Connor fueron asesinados por su hijo Robert de 31 años.

Robert fue arrestado por las autoridades y compareció ante el Tribunal de Distrito de Drogheda en una sesión especial la misma noche. La jueza Stephanie Coggans ordenó la prisión preventiva del acusado.

Durante la audiencia, el hombre no respondía a las preguntas del por qué había asesinado a sus padres y hermanos. Comparecerá el lunes 6 de octubre, vía videoconferencia.

🚨SON CHARGED WITH THE MURDER OF HIS PARENTS AND YOUNGER BROTHER IN LOUTH



Robert O'Connor (31) has been charged in a special sitting of Drogheda District Court this evening.



Details:https://t.co/x8txfJnSc1 https://t.co/dlrXfl4nbF pic.twitter.com/iZnAqqTirM — Terry K (@TezTruth81) September 30, 2025

Asimismo, el abogado defensor alegó que el hombre estaba enfermo y que ha estado recibiendo atención de salud mental desde los 22 años, por lo que pidió una evaluación psiquiátrica.

Sobre la familia se supo que el padre Mark O’Connor trabajaba para el Servicio Nacional de Defensa (NAS), una organización que apoya los derechos de las personas con discapacidad.

Cierran el Oktoberfestla, la fiesta de la cerveza en Múnich, por una alerta de explosivos

Y la madre Louise O’Connor era enfermera y voluntaria. Evans había estudiado en una escuela especializada, pues era autista.

La familia fundó la Escuela Especial Drogheda Abacas para apoyar a los niños con esta condición. Evan fue el primer estudiante.