A partir del 1 de mayo el precio de la gasolina en Colombia subirá $400 pesos, con lo que alcanzará un precio promedio de $16.000 el galón en el país.

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De acuerdo con el Ministerio de Hacienda, “la coyuntura en la guerra de Irán nos obliga a revertir esa reducción en el precio de la gasolina y de tocar un poco el precio del ACPM. Creemos que es lo responsable y lo conveniente”.

En ciudades como Bogotá llegará a un valor de $ 16.291; Medellín, $ 16.211; Cali, $ 16.300 y Barranquilla, $15.924.

Además, el precio medio de la gasolina en Estados Unidos alcanzó este miércoles un nuevo récord y se situó en 4,23 dólares por galón (3,78 litros), según datos de la asociación automovilística AAA.

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La subida de los precios está impulsada por el bloqueo de Estados Unidos e Irán en el estrecho de Ormuz, una ruta marítima clave por la que circulaba el 20 % del suministro mundial de crudo.

En los últimos meses, la guerra en Oriente Medio, que comenzó en febrero con los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán, ha disparado los precios del petróleo.

Así, el crudo intermedio de Texas (WTI, en inglés), de referencia en Estados Unidos, ha subido en el último mes un 6 %, y esta mañana superaba los 100 dólares el barril apoyado también por la salida de Emiratos Árabes Unidos (EAU) de la OPEP y la OPEP+.

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En marzo, la producción de la OPEP se redujo casi 8 millones de barriles diarios (mbd), un 27,5 % menos de lo bombeado en febrero, debido a la guerra de Irán y al bloqueo de Ormuz, que afectó sobre todo a Irak y a los países del golfo Pérsico.

Mientras, el precio del petróleo brent ha subido un 9 % este último mes, y esta mañana superaba los 115 dólares el barril ante un posible bloqueo prolongado del estrecho.

¿Cómo ahorrar gasolina?

Antes este panorama económico, diferentes programas ofrecen alternativas para reducir el gasto en combustibles. Según información publicada por ABC News, los usuarios tienen acceso a beneficios por medio de membresías, tarjetas de crédito y aplicaciones móviles.

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Las estrategias impulsadas por algunas empresas le pueden ayudar a ahorrar combustible. En el caso de Shell, los usuarios pueden obtener 30 centavos de descuento por galón en la tercera carga para nuevos afiliados. Además, quienes logran la categoría Platinum puede conseguís 10 centavos.

Los clientes de Exxon pueden acumular entre 3 y 6 centavos en recompensas para futuras compras

Asimismo, BP y Amoco descuentan 5 centavos en cada recarga de gasolina.

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Algunos almacenes como Costco, Sam’s Club y BJ’s ofrecen tarifas diferencias para los clientes que cuenten con su membresía; sin embargo, se debe realizar un pago anual.

Otra de las empresas que ofrecen descuentos a sus clientes en gasolina es Walmart+, la cual permite ahorrar 10 centavos por galón en más de 13.000 estaciones asociadas, entre ella Exxon, Mobil, Walmart y Murphy.

Amazon Prime se sumó a la estrategia y otorga 10 centavos de descuento en BP y Amoco.

Las tarjetas de crédito también ofrecen beneficios como la PenFed Platinum Rewards Visa Signature Card, la cual entrega cinco veces puntos en compras de gasolina.

La PNC Cash Rewards Visa Card devuelve un 4% en efectivo.