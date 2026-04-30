El abogado español Gonzalo Boye habló en Caracol Radio sobre cómo avanza el proceso judicial que enfrenta alias Papá Pitufo en Portugal, donde permanece a la espera de una decisión sobre su solicitud de asilo.

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Asimismo, el abogado de Diego Marín Buitrago afirmó que, aunque el presidente Gustavo Petro ha negado haberse reunido con personas clave relacionadas con el caso, en realidad sí hubo un encuentro entre ambos en la ciudad de Bogotá.

Boye, quien aseguró representar legalmente a ‘Papá Pitufo’ desde hace más de 10 años, explicó los motivos que llevaron a su defendido a pedir protección internacional en Portugal luego de quedar en libertad en España.

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“Cuando un gobierno dice que está dispuesto a hacer todo lo que haga falta para llevarse a una persona, ya esas solas manifestaciones son suficiente temor. Porque un gobierno puede hacer lo que la ley le permite, no todo lo que haga falta. Cuando se habla de todo lo que haga falta, a mí siempre me recuerda a traspasar líneas rojas”, expresó.

Además, en la entrevista con Caracol Radio, el abogado de alias Papá Pitufo reiteró que, pese a las negativas de Petro sobre reuniones con actores relevantes del caso, él sí tuvo contacto directo con el jefe de Estado.

“Fue en Bogotá y del resto no puedo hablar. Pero el presidente Petro y yo sí estuvimos”, dijo el abogado español, Gonzalo Boye.

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