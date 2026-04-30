En la noche de este miércoles 29 de abril fue capturada en Venezuela Érika María ‘N’, de 63 años, señalada como presunta responsable del feminicidio de la exreina de belleza Carolina Flores Gómez, hecho ocurrido el 15 de abril en Ciudad de México.

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La confirmación fue entregada por la Fiscalía de la Ciudad de México, que indicó que la captura se dio mediante labores de inteligencia y con apoyo de cooperación internacional, incluida la Interpol, lo que permitió ubicarla fuera del país.

Detenida en Venezuela probable responsable de feminicidio cometido en la alcaldía Miguel Hidalgo



La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (Fiscalía CDMX) informa que, en coordinación con autoridades de la República Bolivariana de Venezuela, fue detenida Erika María… pic.twitter.com/3TDW5dZGDT — Fiscalía CDMX (@FiscaliaCDMX) April 30, 2026

Horas antes de su detención, la Interpol había emitido una ficha roja en su contra, con el objetivo de facilitar su localización a nivel global por su presunta implicación en el crimen.

“Tras los hechos, la Fiscalía CDMX inició la investigación que permitió establecer su probable participación. Con base en los datos de prueba recabados, el 17 de abril de 2026 —a un día de presentada la denuncia— se obtuvo de un juez de control la orden de aprehensión correspondiente”, afirmó el ente acusador.

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En dicha notificación internacional se advertía que la mujer era buscada en distintos países por su posible responsabilidad en el delito de feminicidio.

De acuerdo con medios locales, la detenida permanece bajo custodia de las autoridades venezolanas mientras se adelantan los procedimientos legales necesarios para su traslado a México

Finalmente, a través de un comunicado, la Fiscalía de la Ciudad de México expresó su reconocimiento a las autoridades de Venezuela, así como a la Interpol y a la Fiscalía General de la República, por el trabajo conjunto que permitió su captura.

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