La Sociedad de Activos Especiales (SAE) se pronunció este miércoles 29 de abril sobre el proceso que adelanta la Fiscalía General de la Nación contra la marca Lili Pink y otras sociedades, y confirmó que viene haciendo seguimiento a las diligencias en curso.

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A través de un comunicado, la SAE explicó que, una vez finalice la etapa de incautación, asumirá el control de los activos involucrados. “Una vez la Fiscalía culmine el proceso de incautación, la SAE asumirá la administración de los bienes objeto de las diligencias, conforme a lo establecido en la normativa vigente”.

Sobre el manejo futuro de la compañía, la entidad precisó que este dependerá de un análisis integral. “El plan de administración que eventualmente se adopte dependerá del diagnóstico integral que realice la entidad sobre el estado financiero, contable, contractual, laboral y la capacidad productiva de la marca”, con el objetivo de “garantizar la sostenibilidad de la operación y la protección del valor de los activos”.

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En la parte laboral, la SAE aseguró que ya ha iniciado gestiones con el Gobierno para evaluar la situación de los trabajadores. “La SAE ha sostenido reuniones con delegados del Ministerio de Trabajo para evaluar las condiciones laborales en que se encuentran los empleados de la sociedad y avanzar en acciones que contribuyan a la garantía de sus derechos”, se lee en el comunicado.

Y añadió que, “la entidad solicitará el acompañamiento de la Procuraduría General de la Nación y la Contraloría General de la República, con el fin de verificar el estado actual de la sociedad y asegurar la transparencia en el proceso”.

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Por otro lado, la directora de la SAE, Amelia Pérez, señaló que equipos de la entidad en distintas regiones han acompañado las diligencias y han inspeccionado lo encontrado hasta ahora en los locales, algunos de ellos sin ocupación.

“Hemos conocido que desde semanas atrás los miembros de esta entidad tenían conocimiento del operativo y en los lugares donde se estaban haciendo las diligencias no se encontraban los gerentes o habían sido enviados a trabajar desde casa”, apuntó la directora.

Finalmente, la SAE reiteró su compromiso institucional frente a este tipo de casos. “La SAE reitera su compromiso con la administración eficiente, transparente y responsable de los bienes del Estado, orientada a su uso social y a la generación de valor para el país”.

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