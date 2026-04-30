Por medio de un comunicado, el Ministerio de Salud desautorizó al Instituto Nacional de Cancerología luego de que este informara sobre la decisión de restringir de manera temporal la prestación de servicios de nuevos pacientes de la Nueva EPS.

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“El comunicado emitido por el Instituto se encuentra abiertamente en contravía de la Ley 1751 de 2015 ‘por medio de la cual se regula el derecho fundamental a la salud y se dictan otras disposiciones’. El artículo quinto de esta disposición determina como obligación del Estado la abstención en: (i) la afectación directa o indirecta del derecho fundamental a la salud, (ii) la adopción de decisiones que lleven al deterioro de la salud de la población y (iii) la realización de cualquier acción u omisión que pueda resultar en un daño en la salud de las personas”, se lee en el escrito de la cartera de Salud.

Se agrega en la misiva que la decisión de INC “menoscaba el principio de oportunidad previsto en la misma norma estatutaria en cita; así también, deteriora el acceso a los servicios y tecnologías en salud que garantizan la atención integral, oportuna y de alta calidad de los usuarios”.

El Ministerio de Salud recordó en el comunicado que el instituto es una entidad adscrita a esta cartera ministerial de conformidad y que, por lo tanto, no puede actuar “en contra de los lineamientos y parámetros emitidos por este Ministerio que, es preciso resaltar, siempre han sido dados en pro de la prevalencia de los derechos, así como de la continuidad y oportunidad en la prestación de los servicios de salud a los pacientes”.

La entidad ministerial enfatizó que en caso de que el instituto continúe con la decisión de no atender a los pacientes mencionados “procederá a interponer denuncia penal y queja disciplinaria ante los entes de control respectivos por la posible comisión del delito de prevaricato”.

Instituto de Cancerología aclara que no ha suspendido la atención de pacientes afiliados a la Nueva EPS

El Instituto Nacional de Cancerología indicó este miércoles que ha programado un nuevo espacio de concertación con la actual interventoría de la Nueva EPS, encabezada por Jorge Iván Ospina, con el fin de superar la grave situación que le llevó esta semana a anunciar la posible suspensión de la atención de los afiliados de dicha entidad.

A través de un comunicado, el Instituto indicó que en la actualidad no tiene contrato vigente con la Nueva EPS. Lo que sí hay es una deuda por parte de la entidad promotora de salud que a corte del 31 de marzo de 2026 supera los $146.000 millones.

“Esto ha sido de conocimiento de las diferentes interventorías y, teniendo en cuenta que enfrentamos una situación límite, hemos programado un nuevo espacio de concertación con la actual interventoría”, se lee.

Además, el INC aseguró que su personal médico “continúa atendiendo a los pacientes afiliados de la Nueva EPS como lo ha venido haciendo de manera ininterrumpida”. Precisó también que los pacientes que están en tratamiento activo seguirán recibiendo los servicios.

Agrega el comunicado que el Instituto Nacional de Cancerología espera que en los próximos días la Nueva EPS pueda garantizar la atención de nuevos y futuros pacientes mediante la firma de acuerdo de pago y de los contratos pendientes.

“Reiteramos que no hemos suspendido los servicios a los pacientes que están en un tratamiento activo. En el control del cáncer todos tenemos que ver”, concluye.