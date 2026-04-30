La Alerta Rosa fue activada este miércoles por parte de 17 entidades del Estado y liderada por la Fiscalía, la Defensoría del Pueblo y el Ministerio de Justicia.

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La fiscal general, Luz Adriana Camargo, señaló en el evento de presentación que la Alerta Rosa permite que “ante la desaparición de una niña, niño, mujer o joven, la reacción inmediata pueda marcar la diferencia entre la vida y el riesgo”.

Explicó que “la Alerta Rosa surge como un sistema integral que elimina la creencia de esperar horas para actuar y permite activar, desde el primer reporte, ya sea telefónico, virtual o presencial, una búsqueda coordinada entre la Policía, la Fiscalía y múltiples entidades del Estado. Este mecanismo no solo impulsa acciones urgentes de localización, sino que articula a gobiernos locales y otras instituciones para fortalecer la prevención y respuesta”.

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Y concluyó que se trata de una búsqueda “incluso a nivel internacional con el apoyo de Migración Colombia y Cancillería. La búsqueda no se limita a la difusión de un boletín: puede extenderse durante días o meses, hasta lograr la ubicación de la persona, momento en el cual se activa la protección de sus derechos”.

A su vez, el ministro de Justicia, Jorge Iván Cuervo, expuso que “la implementación de la Alerta Rosa reafirma que ninguna vida es prescindible, que ninguna ausencia puede ser indiferente para el Estado y que la justicia comienza con la protección oportuna de quienes se encuentran en una situación de vulnerabilidad”.

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De igual modo, la vicedefensora del pueblo, Paula Aponte Urdaneta, expuso que “la desaparición forzada y las desapariciones en contextos de violencia estructural constituyen una grave violación a los derechos humanos. Aunque tradicionalmente se asocian al conflicto armado, los datos recientes muestran una afectación creciente sobre las mujeres y, en especial, sobre nuestras infancias y juventudes en escenarios marcados por la desigualdad y la impunidad”,

Precisó que este mecanismo fue creado por la Ley 2326 de 2023 y reglamentado mediante el Decreto 1428 de 2024.

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Y a manera de contexto alertó que durante 2025, en Colombia, 5.397 personas fueron reportadas como desaparecidas ante el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses. De ellas, 3.169 eran menores de edad y 2.041 eran mujeres. La Fiscalía, así mismo, registró 1.364 noticias criminales por desaparición forzada en el mismo periodo, de las cuales 401 corresponden a mujeres víctimas y 410 a niñas, niños, adolescentes y jóvenes.

“Las cifras confirman la afectación desproporcionada: 1 de cada 3 víctimas de desaparición forzada es mujer, y por cada 10 mujeres adultas desaparecidas se registran 6 niñas y adolescentes. En Bogotá, por cada 3 mujeres desaparecidas 2 son menores de edad (513 de 804); en Valle del Cauca, 1 de cada 2 (135 de 244); en Cundinamarca, 3 de cada 5 (74 de 120); en Boyacá, 5 de cada 6 (84 de 99), y en Antioquia, 2 de cada 5 (34 de 84)”, indicó.