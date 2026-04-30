La caída de un tramo de la baranda de protección del puente ubicado en la intercesión de la Cordialidad con Circunvalar, registrada en la mañana del pasado martes 28 de abril, encendió las alarmas entre usuarios y vendedores ambulantes que transitan diariamente por este sector.

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Según testigos, el incidente, que pudo haber terminado en tragedia, habría sido provocado por las fuertes brisas que se han venido presentando en la ciudad, aunque muchos coinciden en que lo ocurrido era una “crónica de una emergencia anunciada” debido al deterioro de la estructura.

Aunque el incidente no dejó heridos, diferentes sectores mostraron su preocupación por el estado del puente y las deficientes intervenciones que ha tenido a lo largo de los años.

Héctor Carbonell, director ejecutivo de la Cámara Colombiana de la Infraestructura (CCI) Seccional Norte, calificó el estado del puente como crítico y cuestionó que no se avance en la intervención por parte al Instituto Nacional de Vías (Invías).

“El estado actual del puente es insuficiente. Fue construido hace décadas para una capacidad que existía en ese momento pero hoy es una bomba de tiempo”, advirtió.

Asimismo, La CCI Seccional Norte aseguró que el puente “evidencia de manera contundente su avanzado estado de deterioro”. A través de un comunicado, emitido este miércoles, la asociación gremial indicó que las intervenciones por parte del Invías son ‘insuficientes’ y solo resuelven el problema a corto plazo.

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“Este nuevo incidente se suma a las reiteradas alertas que desde la CCI Seccional Norte se han venido realizando a través de distintos espacios, tanto en medios de comunicación como en instancias institucionales. En el marco de este seguimiento, se realizó una socialización relacionada con las intervenciones de mantenimiento actuales en ejecución por parte del Instituto Nacional de Vías (INVÍAS), en los que se han evidenciado acciones puntuales orientadas a mejorar condiciones de transitabilidad, particularmente en accesos y conexiones del puente. Si bien estas intervenciones representan un esfuerzo en el corto plazo, su alcance es de carácter limitado frente a las condiciones estructurales que presenta el puente”, señala el documento.

De igual manera, la Cámara Colombiana de la Infraestructura enfatizó que en dichos espacios se ha manifestado la necesidad de avanzar en evaluaciones técnicas más profundas, así como en la definición de alternativas de mayor alcance que permitan atender de manera integral la situación del puente.

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Finalmente, la CCI hizo un llamado urgente a las autoridades para busquen una solución integral que contemple la “modernización, ampliación o eventual reconstrucción del puente”.

“Hacemos un llamado al INVÍAS, entidad responsable de su mantenimiento, para que, con base en la información técnica disponible y los hechos recientes, se prioricen acciones que garanticen la seguridad de los usuarios y la continuidad de este corredor estratégico”, añade el comunicado.