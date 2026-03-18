El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) dio a conocer que la primera temporada de lluvias del año ya se encuentra en curso y se extenderá hasta mediados del mes de junio.

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Según la entidad, este periodo se inicia tras un primer trimestre de 2026 con precipitaciones muy por encima de lo normal, que incluso han superado los patrones históricos en varias regiones del país.

Esta situación, agregó el Ideam, impidió que se consolidara la temporada de menos lluvias entre diciembre y marzo, como suele ocurrir de acuerdo con el comportamiento climatológico.

“El país viene de un primer trimestre en el cual se rompieron los récords históricos de precipitaciones para algunas regiones del país, y con una principal afectación para los departamentos de Córdoba, Sucre y algunos sectores de Bolívar, en donde tuvimos la emergencia ambiental”, explicó la teniente coronel Carolina Rueda, subdirectora de Meteorología del Ideam.

Frente a este panorama, de acuerdo con el modelamiento numérico y los análisis técnicos realizados por el Ideam, se estima que durante el mes de marzo las precipitaciones estarán por encima de lo normal en amplios sectores de los departamentos de La Guajira, Córdoba, Sucre, Bolívar y Magdalena.

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“Aunque el país está ingresando a una temporada con mayor presencia de lluvias, los análisis indican que a partir de abril podrían registrarse precipitaciones ligeramente por debajo de lo normal en varias regiones, asociadas al desplazamiento hacia el sur de la Zona de Convergencia Intertropical”, agregó el Ideam.

En ese sentido, explicó que esta disminución no significa que las lluvias desaparezcan por completo: “En términos generales, aunque los meses de abril y mayo hacen parte de la temporada de más lluvias, la predicción indica que las precipitaciones se presentarán con menor intensidad o frecuencias”.

Fenómeno de El Niño

El Ministerio de Ambiente y el Ideam también advirtieron sobre señales de calentamiento en el océano Pacífico ecuatorial, que indican el posible desarrollo del fenómeno de El Niño a partir de la segunda mitad de 2026.

De acuerdo con el promedio de los modelos climáticos, las anomalías de temperatura en la región podrían ubicarse alrededor de +1 °C hacia finales de 2026, lo que indicaría el desarrollo potencial de un fenómeno de El Niño, cuya magnitud aún continúa bajo observación.

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La ministra de Ambiente y Desarrollo Sostenible (e), Irene Vélez Torres, sostuvo que “estas señales son una alerta temprana para el país, que nos permite anticiparnos, activar la preparación institucional y trabajar con las regiones para reducir riesgos y proteger a las comunidades”.

A su turno, la directora general del Ideam, Ghisliane Echeverry Prieto, señaló que el monitoreo permanente del sistema climático permite anticipar posibles escenarios y fortalecer la preparación del país:

“Aunque en este momento estamos transitando hacia condiciones neutrales del fenómeno ENSO, los indicadores océanoatmósfera muestran un calentamiento sostenido en la zona del Pacífico ecuatorial relacionado con la probabilidad de un fenómeno de El Niño, especialmente entre los meses de junio y agosto de este año”, agregó la funcionaria.

Las condiciones que estarán vigentes

La Dirección General Marítima (Dimar) informó que, hasta este miércoles, se espera que en el Caribe se presenten vientos de dirección este y noreste entre 37 y 48 km/h y un oleaje entre 2.8 y 3.5 metros de altura. Sin embargo, para los días jueves 19 y viernes 20 de marzo se pronostica una disminución gradual del viento y del oleaje.

Aún así, recalcaron que es posible que persistan las condiciones de mar de leva (mar de fondo) en aguas abiertas del mar Caribe central y oriental, y a lo largo del litoral Caribe colombiano, especialmente en el Archipiélago de San Andrés y Providencia e Islas Cayos del Norte. Además, la Dimar recomendó al gremio marítimo y a la población en general adoptar las directrices y lineamientos de las autoridades.