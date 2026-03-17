Un nuevo accidente de tránsito cobró la vida de un hombre en la mañana de este martes 17 de marzo en la carrera 46, cerca del puente que conecta la Vía al Mar con la avenida Circunvalar.

Según información preliminar y testimonios de personas que presenciaron el hecho, la víctima se movilizaba en un vehículo tipo campero marca Jeep, de placas MFU-112, cuando al parecer sufrió una falla mecánica que lo obligó a detenerse a un costado de la carretera.

Testigos indicaron que el conductor descendió del vehículo para señalizar la zona y colocar conos de tránsito mientras revisaba el automotor. En ese momento, una buseta de transporte intermunicipal de la empresa Berlinas, que viajaba en sentido Puerto Colombia - Barranquilla, lo habría impactado a gran velocidad.

Jeisson Gutierrez Vehículo de la empresa Berlinas involucrado en el siniestro.

El fuerte golpe provocó que el hombre fuera lanzado varios metros sobre la vía, quedando gravemente herido. Minutos después llegaron paramédicos al lugar para atender la emergencia, pero la víctima ya no presentaba signos vitales.

Las autoridades de tránsito hicieron presencia en el sitio para adelantar las diligencias correspondientes y determinar las circunstancias exactas en las que ocurrió el accidente.

Este caso sucedió solo horas después del siniestro vial ocurrido en la localidad Suroriente de Barranquilla, específicamente en el barrio Boyacá, el cual dejó un motorizado muerto y otro gravemente herido.

La víctima fatal de ese accidente fue identificada Carlos Mario Gil Gutiérrez, de 28 años, quien presentó politraumatismos en diferentes partes del cuerpo. Las autoridades confirmaron que murió debido a la gravedad de las heridas.

El segundo ocupante de la motocicleta fue identificado como Deivis Alberto Martínez Montes, de 38 años, quien también sufrió múltiples lesiones y fue trasladado a la Clínica Victoria, donde recibe atención médica.