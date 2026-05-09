La Policía Nacional se prepara para garantizar la seguridad durante la celebración del Día de las Madres. Es por ello, que desplegará un dispositivo de seguridad de 1.300 uniformados en Barranquilla y su área metropolitana.
Leer más: Pescador murió arrollado por vehículo fantasma en la vía Oriental, en Santo Tomás
Los operativos de realizarán en acción conjunta con miembros del Ejército Nacional, Alcaldías municipales y del Distrito en diferentes sectores como centros comerciales, restaurantes, parques, establecimientos abiertos al público y sitios turísticos.
“Se dispondrá de vigilancia aérea mediante el helicóptero Halcón, apoyo tecnológico con drones y cámaras inteligentes, además del trabajo coordinado de unidades de inteligencia, investigación criminal, GAULA y demás especialidades, con el objetivo de anticipar y contrarrestar cualquier situación delictiva”, indicó la Policía Metropolitana de Barranquilla.
Le puede interesar: Adulto mayor fue acribillado a tiros en la terraza de una casa en Siete de Abril
Además, la Patrulla Púrpura intensificará las labores de prevención y atención frente a casos de violencia basada en género y hechos de intolerancia. Asimismo, miembros de protección al turismo harán presencia permanente en las playas de Barranquilla y su área metropolitana.
Recomendaciones de seguridad para la celebración del Día de las Madres
- Evite el exceso en el consumo de bebidas embriagantes.
- Si va a conducir, no consuma alcohol y designe un conductor elegido.
- Mantenga bajo supervisión a los menores de edad en lugares concurridos.
- Evite portar grandes sumas de dinero o elementos de valor a la vista.
- Respete las normas de convivencia y promueva el diálogo para evitar hechos de intolerancia.
- En caso de emergencia, comuníquese de inmediato con la línea 123.
- Denuncie cualquier caso de violencia basada en género a través de la línea 155.
- Si visita playas o sitios turísticos, siga las recomendaciones de las autoridades y organismos de socorro.
- Proteja sus pertenencias y esté atento a personas sospechosas en sitios de alta afluencia.