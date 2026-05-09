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Por:  Redacción ELHERALDO.CO

La Policía Nacional se prepara para garantizar la seguridad durante la celebración del Día de las Madres. Es por ello, que desplegará un dispositivo de seguridad de 1.300 uniformados en Barranquilla y su área metropolitana.

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Los operativos de realizarán en acción conjunta con miembros del Ejército Nacional, Alcaldías municipales y del Distrito en diferentes sectores como centros comerciales, restaurantes, parques, establecimientos abiertos al público y sitios turísticos.

Operativo especial en el Atlántico ante el riesgo de violencias en el Día de las Madres

Mebar/Cortesía

“Se dispondrá de vigilancia aérea mediante el helicóptero Halcón, apoyo tecnológico con drones y cámaras inteligentes, además del trabajo coordinado de unidades de inteligencia, investigación criminal, GAULA y demás especialidades, con el objetivo de anticipar y contrarrestar cualquier situación delictiva”, indicó la Policía Metropolitana de Barranquilla.

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Además, la Patrulla Púrpura intensificará las labores de prevención y atención frente a casos de violencia basada en género y hechos de intolerancia. Asimismo, miembros de protección al turismo harán presencia permanente en las playas de Barranquilla y su área metropolitana.

Mebar/Cortesía

Recomendaciones de seguridad para la celebración del Día de las Madres

  • Evite el exceso en el consumo de bebidas embriagantes.
  • Si va a conducir, no consuma alcohol y designe un conductor elegido.
  • Mantenga bajo supervisión a los menores de edad en lugares concurridos.
  • Evite portar grandes sumas de dinero o elementos de valor a la vista.
  • Respete las normas de convivencia y promueva el diálogo para evitar hechos de intolerancia.
  • En caso de emergencia, comuníquese de inmediato con la línea 123.
  • Denuncie cualquier caso de violencia basada en género a través de la línea 155.
  • Si visita playas o sitios turísticos, siga las recomendaciones de las autoridades y organismos de socorro.
  • Proteja sus pertenencias y esté atento a personas sospechosas en sitios de alta afluencia.