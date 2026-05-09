La Policía Nacional se prepara para garantizar la seguridad durante la celebración del Día de las Madres. Es por ello, que desplegará un dispositivo de seguridad de 1.300 uniformados en Barranquilla y su área metropolitana.

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Los operativos de realizarán en acción conjunta con miembros del Ejército Nacional, Alcaldías municipales y del Distrito en diferentes sectores como centros comerciales, restaurantes, parques, establecimientos abiertos al público y sitios turísticos.

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“Se dispondrá de vigilancia aérea mediante el helicóptero Halcón, apoyo tecnológico con drones y cámaras inteligentes, además del trabajo coordinado de unidades de inteligencia, investigación criminal, GAULA y demás especialidades, con el objetivo de anticipar y contrarrestar cualquier situación delictiva”, indicó la Policía Metropolitana de Barranquilla.

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Además, la Patrulla Púrpura intensificará las labores de prevención y atención frente a casos de violencia basada en género y hechos de intolerancia. Asimismo, miembros de protección al turismo harán presencia permanente en las playas de Barranquilla y su área metropolitana.

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Recomendaciones de seguridad para la celebración del Día de las Madres