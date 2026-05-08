Dos presuntos integrantes del grupo delincuencial ‘Los Costeños’ fueron capturados por la Policía Metropolitana de Barranquilla señalados de delitos como extorsión, entre otros, según precisó la institución.

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Los operativos fueron realizados en el barrio Villa Carmen, del municipio de Soledad, y en la urbanización La Playa, con el apoyo de unidades de investigación criminal, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación mediante diligencias de allanamiento y registro.

Las autoridades lograron la incautación de dos armas de fuego tipo pistola, 15 cartuchos para las mismas, tres cartuchos calibre 5.56 y un teléfono celular.

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De acuerdo con las investigaciones adelantadas, las armas incautadas presuntamente eran utilizadas para la comisión de diferentes delitos, principalmente hurto a personas y extorsiones en Barranquilla y su área metropolitana.

Uno de los capturados presenta una anotación judicial por el delito de homicidio, de acuerdo con información de la Policía.

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El comandante de la Policía Metropolitana de Barranquilla, brigadier general Miguel Andrés Camelo Sánchez, destacó que estos resultados operacionales continúan “afectando las capacidades criminales de estructuras delincuenciales que vienen generando afectaciones a la seguridad y convivencia ciudadana”.

En ese sentido, el alto oficial reiteró el compromiso institucional de mantener las acciones ofensivas contra el porte ilegal de armas y los delitos que impactan a la comunidad en el área metropolitana.

Finalmente, la Policía invitó a la ciudadanía a denunciar cualquier hecho delictivo o actividad sospechosa a través de la línea de emergencia 123, la línea 165 del GAULA y la línea contra el crimen 317 896 5523.