Como Yhoner Eduardo Conopoy Noguera fue identificado por las autoridades el hombre que fue asesinado durante la noche del miércoles 6 de mayo en el municipio de Sabanalarga, en el departamento del Atlántico.

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La Policía del Atlántico señaló que el ataque armado se registró a eso de las 9:43 de la noche, cuando la víctima de 19 años se encontraba en una vivienda ubicada en la carrera 2 con calle 27, barrio La Paz.

Se conoció que dos hombres que se trasportaban en una motocicleta atentaron contra la humanidad al accionar una arma de fuego y propinarle varios disparos.

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Tras escuchar el sonido de los disparos, personas que se encontraban en el lugar decidieron auxiliar a Conopoy Noguera, quien fue trasladado hasta el hospital de Sabanalarga, donde falleció cuando recibía atención médica.

En los mismos hechos, resultó herida una mujer que se encontraba cerca al momento de los disparos.

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Ante lo sucedido, unidades de la Policía Judicial adelantan labores de verificación y recolección de información que permita esclarecer los móviles del caso y dar con la ubicación y captura de los responsables.