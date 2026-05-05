Hacia las 6:30 de la mañana de este lunes 4 de mayo se registró un trágico accidente en la vía que comunica al municipio de Ponedera con el corregimiento de Martillo, mismo que dejó como saldo un motociclista muerto.

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La víctima fatal fue identificada por las autoridades como Wilbis Rafael Ariza Escorcia, de 59 años de edad y oriundo de Martillo, quien era un técnico en electrónica.

De acuerdo con la información preliminar, Ariza Escorcia se desplazaba a bordo de una motocicleta de placas SIU-05B y, durante el recorrido, intentó esquivar un hueco que había en la carretera.

Desafortunadamente el hombre perdió el control del vehículo y terminó saliéndose de la vía hacia la cuneta, hasta acabar colisionando violentamente con un poste de alumbrado público.

Aquel fuerte impacto le ocasionó la muerte a Wilbis Rafael en el lugar de los hechos.

Al parecer, el técnico se dirigía hasta el corregimiento de Martillo para arreglar un televisor de un conocido.

Familiares de la víctima llegaron posteriormente al sitio del accidente, donde se registraron escenas de dolor. Las autoridades competentes realizaron la inspección técnica y el levantamiento del cadáver.

Es de anotar que los móviles del hecho son materia de investigación por personal de la SIJIN y SIPOL que se encuentran en el lugar recopilando la información.