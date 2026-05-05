Hay profundo dolor entre los habitantes del municipio de Manatí, esto luego de un joven oriundo de esta población haya sido violentamente asesinado en San Andrés Islas cuando intentaba mediar en una pelea.

Leer más: Motociclista intentó esquivar un hueco y acabó chocando contra un poste de luz en la vía Ponedera-Martillo

EL HERALDO conoció que el hoy occiso fue identificado por las autoridades como Jefri David Tuesca, de 21 años de edad, quien vivía en el sector de Canteras, en cercanías de El Pozito.

De acuerdo con las primeras versiones, el homicidio se registró durante el pasado fin de semana, cuando Tuesca participaba de un encuentro social en el sector conocido como La Unión.

En medio de la reunión se desató una discusión que, rápidamente escaló a los insultos entre los asistentes. En un intento de calmar la situación, el joven trató de calmar a las personas que discutían, pero terminó recibiendo un disparo que acabó con su vida en el acto.

La Policía de San Andrés y Providencia se encuentra adelantando una investigación para establecer con precisión lo sucedido e identificar a los responsables de este terrible crimen.

Esta casa editorial conoció que el joven había salido del barrio Canta Rana, en Manatí, en búsqueda de un mejor futuro, zarpando hasta la isla de San Andrés, donde adelantaba un proceso de formación deportiva.