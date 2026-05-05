Unidades de la Policía lograron la captura en flagrancia de tres presuntos integrantes del Grupo Delincuencial Organizado ‘los Costeños’ en el municipio de Malambo, Atlántico.

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Las autoridades indicaron que los detenidos deberán responder ante la justicia por el delito de fabricación, tráfico y porte de estupefacientes.

El procedimiento fue desarrollado en un expendio de estupefacientes, el cual está ubicado estratégicamente en un sector enmontado del municipio de Malambo. En el lugar fueron incautados 1.400 dosis de estupefacientes, dos teléfonos celulares y aproximadamente cinco millones de pesos en efectivo, que sería producto de esta actividad delictiva.

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Vale mencionar que uno de los capturados presenta 11 anotaciones judiciales: siete por estupefacientes, dos por porte ilegal de armas de fuego y dos por el delito de hurto.

Además, la Policía Metropolitana de Barranquilla indicó que estas personas generarían una renta aproximada de $4.500.000 diarios.

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“Este resultado representa un importante golpe contra las estructuras dedicadas al tráfico local de estupefacientes, afectando sus finanzas y capacidad de distribución en el área metropolitana”, dijo el Brigadier General Miguel Andrés Camelo Sánchez, comandante de la Policía Metropolitana de Barranquilla.