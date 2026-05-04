Un adolescente de tan solo 17 años de edad fue blanco de un mortal ataque armado perpetrado la noche de este domingo en el barrio Villa del Rosario, localidad Suroccidente de Barranquilla.

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De acuerdo con el reporte suministrado por la Policía, a eso de las 11:50 p. m., el menor se encontraba en la calle 81D con carrera 27B, momentos en los que departía con varias personas mientras consumían bebidas embriagantes.

Justo en ese momento, unos sujetos que se movilizaban a bordo de una motocicleta llegaron hasta el lugar. El parrillero esgrimió un arma de fuego y, sin mediar palabra, disparó en contra del grupo, alcanzando a impactar al adolescente.

Posteriormente emprenden la huida hacia un rumbo desconocido. Entretanto, los vecinos de la comunidad auxiliaron al joven y lo trasladaron hasta el Camino La Manga, donde se confirmó su muerte.

El menor fue identificado por las autoridades como Sebastián Andrés Centenario Correa.

Según la línea investigativa de las autoridades, una de las posibles hipótesis de este crimen, al parecer, estaría ligado a unas presuntas disputas internas de Los Costeños por el control de la venta de estupefacientes.

Asimismo, las autoridades conocieron que el presunto agresor sería un hombre conocido con el alias de Piolín.