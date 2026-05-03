Con el objetivo de fortalecer la seguridad y prevenir hechos delictivos, la Policía Metropolitana de Barranquilla desplegó operativos de registro y control en el barrio La Cangrejera, en el sector de La Playa.

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Durante la intervención, los uniformados realizaron solicitudes de antecedentes a personas, registro a vehículos y motocicletas, así como verificación de establecimientos abiertos al público. Estas acciones estuvieron acompañadas de patrullajes motorizados en puntos estratégicos, lo que permitió ampliar la cobertura y mejorar la capacidad de reacción ante cualquier situación que altere el orden público.

De acuerdo con las autoridades, estos planes hacen parte de la estrategia institucional para contrarrestar delitos como el hurto, el tráfico de estupefacientes y el porte ilegal de armas, mediante una mayor presencia policial en zonas priorizadas del área metropolitana.

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El comandante de la Policía Metropolitana de Barranquilla, brigadier general Miguel Andrés Camelo Sánchez, indicó que este tipo de operativos se seguirán desarrollando de manera permanente en distintos sectores, con el propósito de fortalecer la percepción de seguridad entre los ciudadanos.

Finalmente, la Policía Nacional reiteró el llamado a la comunidad para trabajar de manera articulada con las autoridades, suministrando información oportuna que permita prevenir hechos delictivos y contribuir a la convivencia ciudadana.

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