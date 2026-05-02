En desarrollo de la ofensiva contra los delitos sexuales en el área metropolitana de Barranquilla, la Policía Nacional capturó a un hombre requerido por la justicia por el delito de acceso carnal abusivo con menor de 14 años en concurso homogéneo sucesivo.

El procedimiento fue adelantado por unidades adscritas a la Estación de Policía Soledad 2000, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, mediante labores de investigación y seguimiento que permitieron hacer efectiva la orden de captura vigente contra el individuo.

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De acuerdo con las autoridades, el capturado era solicitado por la autoridad competente dentro de un proceso judicial en curso por hechos que habrían afectado la integridad de una menor de edad.

Este resultado se enmarca en las estrategias institucionales orientadas a la protección de niños, niñas y adolescentes, así como en la lucha contra los delitos que vulneran sus derechos.

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El comandante de la Policía Metropolitana de Barranquilla, brigadier general Miguel Andrés Camelo Sánchez, destacó el compromiso de la institución para fortalecer las acciones investigativas y operativas frente a este tipo de conductas.

La Policía Nacional reiteró el llamado a la ciudadanía para denunciar cualquier hecho que atente contra la integridad de menores de edad, a través de los canales oficiales, garantizando absoluta reserva de la información.

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