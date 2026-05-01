Un hombre fue asesinado a tiros en el interior de una tienda ubicada en el barrio Villa Carmen 2, en el municipio de Soledad, durante la noche de este jueves 30 de abril.

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La víctima fatal fue identificada por las autoridades como Freddy Candelario Correa Morales, de 32 años, quien recibió varios impactos de arma de fuego que le causaron la muerte.

De acuerdo con la información preliminar, el crimen ocurrió hacia las 7:20 de la noche, en un establecimiento situado en la calle 60B con carrera 3D, cuando el hombre se encontraba jugando en una máquina tragamonedas.

En ese momento, un sujeto ingresó al lugar y, sin mediar palabra, le disparó en repetidas ocasiones, dejándolo gravemente herido en el sitio.

Aunque fue auxiliado, las lesiones ocasionadas por los proyectiles resultaron fatales.

Las primeras investigaciones de la Policía señalan que, días antes del ataque, la víctima habría recibido amenazas por parte de un individuo presuntamente vinculado al grupo delincuencial Los Costeños, tras una riña ocurrida entre dos mujeres en el barrio Nueva Esperanza.

EL HERALDO conoció que Correa Morales registraba una anotación judicial como indiciado por el delito de lesiones personales en el año 2020.

Agentes de la SIJIN de la Policía Metropolitana de Barranquilla realizaron los actos urgentes y adelantan labores investigativas para dar con el responsable de este crimen.