El Banco de Bogotá se suma a las entidades que implementan el sistema de pagos inmediatos en Colombia mediante la habilitación de códigos QR vinculados a llaves personales. Esta herramienta permite a personas y empresas gestionar cobros digitales de forma ágil, utilizando identificadores como el número de celular, el correo electrónico o el documento de identidad en lugar de los números de cuenta tradicionales.

Esta funcionalidad se integra con Bre-B, la infraestructura del Banco de la República diseñada para conectar a los diferentes actores del sector financiero. Gracias a este sistema, los usuarios pueden recibir transferencias desde cualquier banco o billetera digital de manera gratuita e instantánea, eliminando las esperas habituales entre distintas entidades.

Al generar estos códigos QR, los beneficiarios pueden establecer montos fijos para ventas específicas o dejar el valor abierto para transacciones variables. En el ámbito corporativo, la medida permite una administración más flexible al asociar llaves distintas a diferentes líneas de negocio de una misma compañía.

Jorge Castaño, vicepresidente corporativo de activos financieros y eficiencia del Grupo Aval, destacó la versatilidad de la herramienta señalando que: “La integración entre códigos QR y múltiples llaves amplía las capacidades del ecosistema con soluciones adaptadas a distintas dinámicas de uso, desde pequeños cobros cotidianos hasta esquemas empresariales que requieren mayor flexibilidad en la administración de pagos. Hoy recibir pagos debe ser tan fácil como vender”.

Para utilizar el servicio, es necesario que los clientes actualicen sus datos y registren sus llaves en la plataforma. El sistema permite que una sola cuenta bancaria tenga múltiples llaves asociadas, bajo la condición de que cada llave sea única y no se repita en otras cuentas.