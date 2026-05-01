Puntualito, a las 8:00 a.m. comenzó este viernes en la plaza Alfonso López la segunda ronda del concurso de acordeoneros profesionales, una cita a la que solo llegaron los 25 mejores entre 69 inscritos.

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Jeisson Gutierrez

Los primeros en tener acción fueron los 13 pertenecientes al grupo uno, al que muchos han denominado como “el grupo de la muerte”, pues es allí donde han quedado varios de los favoritos del pueblo.

El primero en subirse a la tarima fue Javier Álvarez Orozco. Le siguió Cristian Álvarez, Jaime Ardila y posteriormente Edgardo Bolaño. Aquí hay que detenerse porque el bisnieto de Chico Bolaño, juglar que dividió el vallenato en sus cuatro aires, empezó a encender el ánimo del público con cada nota.

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Jeisson Gutierrez

Y es que desde muy temprano el clima era de locos con 40 grados centígrados rodeando a todos, pero había refugio en una buena bebida helada y en cualquier paragua.

Abrió con el paseo ‘Con sentimiento’ de la autoría de Nafer Duran, el merengue ‘Defendiendo mi legado’ de su autoría, desatando una euforia colectiva. El Bola siguió con el son ‘El corito’ de la autoría de Chico Bolaño y cerró con la puya ‘Ese negro si toca’ de Alejandro Durán.

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Jairo De la Ossa fue otro de los que tomó turno y con mucha seriedad y nota aplomada ofreció un buen espectáculo.

Silvestre revolucionó la plaza

A las 9:20 a.m. apareció en la plaza Alfonso López la súper estrella del vallenato Silvestre Dangond, minutos previos a la presentación de su compañero de fórmula, el acordeonero José Juan Camilo Guerra ‘El Morocho’, a quien llegó a hacerle barra. “Estoy feliz por este homenaje que le estamos haciendo al binomio de Oro, ayer vivimos una noche especial y hoy sigue la fiesta en el parque y en esta plaza”, fueron sus palabras.

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La gente enloquecía, Dangond los saludaba a todos y recibía el cariño del pueblo. Llegó vestido con sandalias, bermuda azul turquí y camisa blanca, muy cómodo para la ocasión. Estuvo acompañado por su esposa Piery Avendaño y muy atentos a cada nota. Luego se puso una gorra roja, color característico de su silvestrismo del alma que decía la palabra ‘Morocho’ en letras negras.

Jeisson Gutierrez Silvestre Dangond, presente en el concurso de acordeoneros profesionales en el Festival Vallenato 2026.

Jeisson Gutierrez Silvestre Dangond, presente en el concurso de acordeoneros profesionales en el Festival Vallenato 2026.

Jeisson Gutierrez Silvestre Dangond, presente en el concurso de acordeoneros profesionales en el Festival Vallenato 2026.

José Juan Camilo Guerra Mendoza, oriundo de Valledupar, estuvo en tarima con Adelmo ‘Memo’ Granados y en la guacharaca Reinaldo Ortiz, quienes también hacen parte de la agrupación de Silvestre Dangond. El repertorio que presentó fue ‘Señor gerente’ de Rafael Escalona, el merengue ‘El secreto’ de Lorenzo Morales, el son ‘Esos ojos negros’ de Julio Rojas y cerró con la puya ‘Se va a saber quién es quién’, de la autoría de Reinaldo Ortiz.

El grupo lo complementó Gregorio Gutiérrez, Omar ‘el Zorro’ Hernández, Andrés Mendoza, Camilo Molina, Jairo Moreno Orozco, Romario Munive y Juan K Padilla.

El grupo dos lo integraron: John Ortega, Daniel Paternina, Juan Payares, Anselmo Quezada, Enderson Rada, Carlos Ramírez, Ricardo Ramos, John Suárez, Nemer Tetay, Misael Velásquez, Jorge Vergel y Jerónimo Villazón.

La mirada de expertos

Figuras del acordeón como el Rey Vallenato 1991, Julián Rojas, hicieron su análisis para EL HERALDO. “Es el nivel más parejo que he visto, por primera vez no me atrevo a dar mis cinco favoritos, pero cualquiera que gane será un gran Rey. Este festival me tiene emocionado porque es en homenaje al Binomio de Oro, agrupación a la que estuve vinculado por años y me alegra que el nivel sea de los más altos”.

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El acordeonero sincelejano Juancho De La Espriella también coincide con Julián y dice que “realmente me tienen gratamente sorprendido los más jóvenes sobre todo, porque a los veteranos ya los conocemos y sabemos de sus capacidades, pero los pelaos la están dando toda”.