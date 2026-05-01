La plataforma Netflix confirmó el estreno de una docuserie llamada James Rodríguez, que se estrenará el 21 de mayo.

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La narrativa del documental es sobre la vida del futbolista cucuteño, con imágenes inéditas, muy íntimas y bastante directas.

La producción estará dividida en tres episodios, reconstruyendo el camino del actual ‘10′ de la selección Colombia desde sus primeros pasos en el fútbol, hasta su consolidación como jugador.

Durante el documental, el propio jugador relata momentos determinantes de su carrera. Las escenas incluyen las decisiones difíciles que tuvo que tomar y situaciones que han causado polémica.

Por supuesto que uno de los temas a tratar en la docuserie es el paso de James por el Real Madrid, tras brillar en el Mundial de Brasil 2014, donde fue el goleador. Se trata de un capítulo en la vida del colombiano que marcó un antes y un después en su carrera.

En la producción también se explora las etapas del ‘10′ en otros equipos de Europa, así como los malos momentos que vivió y las críticas que recibió. La serie relata lo que vivió James más allá de lo deportivo, su relación con la fama, las lesiones, entre otros temas.

La docuserie estuvo dirigida por Simón Brand. Incluirá imágenes nunca antes vistas desde el punto de vista íntimo de James, permitiendo entender cómo vivió el cucuteño los momentos difíciles de su carrera.

La serie se estrenará justo unos días antes de que la selección Colombia afronte un nuevo Mundial, esta vez en Canadá, Estados Unidos y México, en medio de controversia por los pocos minutos de juego que está teniendo James en su actual equipo, el Minnesota United, de la MLS.