El argentino Francisco Fydriszewski anotó este jueves el tanto con el que el Deportivo Independiente Medellín venció por 1-0 al Cusco en la tercera jornada de la Copa Libertadores y se metió en la pelea por clasificar en el Grupo A.

Leer también: Tigre 2, América 0: los caleños caen en la Copa Sudamericana

Con su victoria en el estadio Atanasio Girardot de Medellín, el Poderoso se mantuvo en el tercer lugar con cuatro puntos, a uno del Estudiantes de La Plata y a tres del Flamengo, mientras los peruanos quedaron muy cerca de la eliminación porque aún no han sumado en el torneo continental.

Los anfitriones tuvieron su primer acercamiento con un remate de larga distancia del creativo Daniel Cataño, que atajó exigido el portero peruano Pedro Díaz.

Los visitantes, por su parte, tuvieron muchas dificultades para hacer llegar el balón a los atacantes Nicolás Silva y Facundo Callejo, quienes no pesaron mucho en el partido.

Leer más: Último psicólogo de Maradona dice que el exfutbolista padecía de un trastorno bipolar

El Medellín volvió a llegar al 27 con un remate del atacante Yony González, que pasó por encima del horizontal, y al 28 con un centro del lateral Esneyder Mena que se abrió y se estrelló en el palo.

El Cusco apenas creó su primera oportunidad al minuto 33 con un remate de larga distancia del centrocampista Oswaldo Valenzuela, que pasó desviado.

La respuesta del Poderoso llegó al 44 con un remate de Fydriszewski, tras una gran jugada colectiva. El conjunto dorado, por su parte, volvió a llegar con otro disparo de Valenzuela, que pasó cerca del palo derecho de la portería de Éder Chaux.

Leer también: Luis Díaz, incluido en el equipo de la semana de la Champions

En el segundo tiempo, el ritmo del partido cayó. Los equipos tuvieron muchas dificultades para crear oportunidades y estuvo más luchado en la mitad de la cancha.

El Medellín trató de hacer más daño al enviar a la cancha al centrocampista Didier Moreno; a los extremos John Montaño y Hayen Palacios, y al volante Baldomero Perlaza, pero le costó crear peligro.

Cusco, entre tanto, tuvo en el volante argentino Gabriel Carabajal su mejor opción de ataque, pero tampoco fue claro en el terreno contrario.

En ese contexto, los anfitriones lograron abrir el marcador al minuto 87 cuando Montaño lideró un contragolpe letal y habilitó a Fydriszewski, quien mandó el balón al fondo al 87 para poner a celebrar a los aficionados que llegaron al estadio Atanasio Girardot.

El Cusco recibirá el miércoles de la próxima semana al Estudiantes de La Plata, mientras un día después el Medellín será anfitrión del Flamengo.