Las señales de tránsito juegan un papel fundamental en la prevención de accidentes viales, que pueden cobrar la vida de conductores y peatones. Según el Ministerio de Transporte, más de siete mil personas murieron en 2025 por siniestros en las vías del país.

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El artículo 110 de la Ley 769 de 2002, que es el Código Nacional de Tránsito, define en Colombia las señales reglamentarias, que tienen por objeto indicar a los usuarios de las vías las limitaciones, prohibiciones o restricciones sobre su uso. La violación de estas normas constituye una falta que se sanciona.

También define las señales preventivas, que tienen por objeto advertir al usuario de la vía la existencia de un peligro y la naturaleza de este. Igualmente la señales informativas, cuyo fin es identificar las vías y guiar al usuario, proporcionándole la información que pueda necesitar.

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Por último están las señales transitorias, que pueden ser reglamentarias, preventivas o informativas y serán de color naranja. Estas modifican transitoriamente el régimen normal de utilización de la vía.

Las señales reglamentarias son bastante comunes porque hay muchas de ellas en las vías principales del país, por lo que para los ciudadanos suele ser fácil interpretar las limitaciones, prohibiciones o restricciones que estas indican.

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Estas señales se caracterizan por tener fondo blanco, símbolos de color negro y bordes rojos. Algunas de las más comunes son: No pase, pare, prohibido parquear, desvío, ceda el paso, (60) velocidad máxima, prohibido adelantar, vía cerrada y prohibido el cargue y descargue.

Sin embargo, hay varias señales que no mucha gente tiene claro su significado, como es el caso de la SR-14.

Cómo identificar la señal SR-14 y qué indica

En Colombia, la señal de tránsito SR-14 muestra en la mitad una línea negra vertical que simula la división del carril en la vía. Esa línea es atravesada por una flecha curva, también con dirección vertical y en color negro. Encima tiene una franja roja en diagonal, que es la señal universal de “prohibido”.

Señal de tránsito SR-14 en Colombia.

Si usted se encuentra con esta señal mientras conduce en la carretera, sepa que se trata de una prohibición: no debe realizar cambio de calzada de izquierda a derecha.

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Lo que avisa a los conductores la SR-14 es que la vía por donde van transitando no es de sentido único y deben prepararse para el tránsito en ambas direcciones.

Así las cosas, esta señal puede ser encontrada en los tramos donde la vía pasa de un solo sentido a dos carriles, generalmente precedida por la señal preventiva SP-39 (circulación en dos sentidos).