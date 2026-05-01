Una polémica declaración dio este viernes el presidente Gustavo Petro sobre el aumento en el precio de la gasolina, que entró en vigor desde este 1 de mayo.
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Como se sabe, el Ministerio de Hacienda confirmó que subirá el precio del combustible en $400, con lo que llegará a un precio promedio de $16.000 el galón en el país.
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“La coyuntura en la guerra de Irán nos obliga a revertir esa reducción en el precio de la gasolina y de tocar un poco el precio del ACPM. Creemos que es lo responsable y lo conveniente”, afirmó la cartera.
Ante esto, el presidente Petro “aconsejó” a las personas cambiar el vehículo de gasolina o gas a uno eléctrico, lo que generó polémica en redes sociales.
“Aconsejo a todos los usuarios de vehículos incluidos motos, a gas, gasolina o diésel, tratar de cambiarlos por vehículos eléctricos que se pueden cargar con la energía del sol de manera gratuita. Una inversión que genera ahorro para el hogar y aumenta el ingreso real de los que trabajan con su vehículos”, sostuvo.
Hay que recordar que en los primeros meses del año el Gobierno bajó el precio de la gasolina en $ 1.000, pero luego el Gobierno, en abril, revirtió esa decisión y subió $375 el galón de gasolina y ahora anuncia un nuevo incremento por $400.
El aumento por ciudades quedaría así:
Bogotá: $ 16.291
Medellín: $ 16.211
Cali: $ 16.300
Barranquilla: $15.924