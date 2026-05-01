Una polémica declaración dio este viernes el presidente Gustavo Petro sobre el aumento en el precio de la gasolina, que entró en vigor desde este 1 de mayo.

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Como se sabe, el Ministerio de Hacienda confirmó que subirá el precio del combustible en $400, con lo que llegará a un precio promedio de $16.000 el galón en el país.

“La coyuntura en la guerra de Irán nos obliga a revertir esa reducción en el precio de la gasolina y de tocar un poco el precio del ACPM. Creemos que es lo responsable y lo conveniente”, afirmó la cartera.

Ante esto, el presidente Petro “aconsejó” a las personas cambiar el vehículo de gasolina o gas a uno eléctrico, lo que generó polémica en redes sociales.

“Aconsejo a todos los usuarios de vehículos incluidos motos, a gas, gasolina o diésel, tratar de cambiarlos por vehículos eléctricos que se pueden cargar con la energía del sol de manera gratuita. Una inversión que genera ahorro para el hogar y aumenta el ingreso real de los que trabajan con su vehículos”, sostuvo.

Aconsejo a todos los usuarios de vehículos incluidos motos, a gas, gasolina o diésel, tratar de cambiarlos por vehículos elétricos que se pueden cargar con la energía del sol de manera gratuita.



Una inversión que genera ahorro para el hogar y aumenta el ingreso real de los que… https://t.co/ptLqsXkrZI — Gustavo Petro (@petrogustavo) May 1, 2026

Hay que recordar que en los primeros meses del año el Gobierno bajó el precio de la gasolina en $ 1.000, pero luego el Gobierno, en abril, revirtió esa decisión y subió $375 el galón de gasolina y ahora anuncia un nuevo incremento por $400.

El aumento por ciudades quedaría así:

Bogotá: $ 16.291

Medellín: $ 16.211

Cali: $ 16.300

Barranquilla: $15.924