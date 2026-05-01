Un colombiano es uno de los tres activistas de la Flotilla Global Sumud pendientes de ser ingresados en un hospital de la isla griega de Creta, adonde llegaron este viernes los 175 participantes de la misma que fueron detenidos tras ser abordados su barcos por las fuerzas israelíes en aguas internacionales.

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El ciudadano colombiano, cuya identidad no se ha desvelado, sufre lesiones craneoencefálicas y será ingresado en el hospital universitario de Heraclión, capital de Creta, informó este viernes el portal informativo local NeaKriti.

Este activista será traslado allí, junto a un alemán que sufre mareos y un neerlandés con lesiones faciales y fractura nasal, desde el centro médico de Sita, adonde fueron llevados este viernes 32 de los activistas llegados a Creta.

Se espera que todos ellos, menos los tres graves, con contusiones y moretones sean dados de alta este viernes para trasladarse al aeropuerto internacional de Heraclión, donde se reunirán con el resto de los activistas que fueron desembarcados desde un buque militar israelí.

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Las fuerzas armadas israelíes interceptaron el jueves en aguas internacionales al oeste de esta isla del Mediterráneo oriental 22 de las 58 naves que integraban la Flotilla que trasladaba ayuda humanitaria a Gaza, y detuvieron a unos 175 activistas.

La Flotilla denunció este viernes en su cuenta oficial de Instagram de que fueron “golpeados, pateados y arrastrados por la cubierta con las manos atadas a la espalda” durante las 40 horas que permanecieron en un buque de la armada israelí hasta ser desembarcados en Creta.

“Sufrieron fracturas de nariz, costillas fisuradas y palizas sangrientas. Incluso se efectuaron disparos contra ellos en medio del caos”, denuncia el mensaje en Instagram, acompañado de un vídeo en que personas no identificadas a bordo de un autobús afirman haber sufrido abusos.

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En imágenes publicadas por NeaKriti se puede ver cómo los miembros de la Flotilla fueron trasladados al aeropuerto en buses, escoltados por varios vehículos de la Policía.

Unos 28 barcos que no fueron abordados ayer por las fuerzas israelíes se encuentran este viernes fondeados en la bahía de la localidad costera de Ierapetra, en Creta oriental, donde se han refugiado del mal tiempo en la zona.