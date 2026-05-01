En el marco de la conmemoración del Día Internacional del Trabajo, la Defensoría del Pueblo alertó este viernes 1 de mayo que Colombia registra preocupantes cifras en violencia contra quienes ejercen el sindicalismo, lo que mantiene al país como uno de los más peligrosos en esta materia.

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El organismo advirtió que entre 1971 y 2020 fueron documentados 15.245 actos de violencia contra el movimiento sindical, de los cuales 3.395 casos corresponden a violencias dirigidas contra mujeres.

Detalló que estas violencias incluyen agresiones basadas en género, amenazas contra sus familias, violencia sexual, así como la deslegitimación de su liderazgo y participación en espacios sindicales.

“Lo que está sucediendo exige acciones urgentes que garanticen la vida, la integridad y el ejercicio pleno de los derechos de quienes defienden condiciones laborales dignas; particularmente, los de las mujeres lideresas”, expresó la Defensoría en un comunicado.

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La entidad recordó a María Cano, símbolo histórico de la lucha por los derechos humanos y laborales en el país y pionera en la reivindicación del rol de las mujeres dentro del movimiento sindical colombiano.

“Conocida como La Flor del Trabajo, Cano marcó un hito en la consolidación del movimiento obrero durante el siglo XX, promoviendo la dignidad humana, la organización social y la participación activa de las mujeres en escenarios históricamente excluyentes. Su legado sigue siendo un referente para avanzar hacia una sociedad más equitativa e incluyente”, destacó.

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La Defensoría agregó que María Cano impulsó la consigna de “los tres ochos” —ocho horas de trabajo, ocho de estudio y ocho de descanso en el día— y acompañó luchas como la de los trabajadores de la United Fruit Company, lo que le significó persecución y cárcel.

Desigualdad en cifras

En Colombia, de acuerdo con datos oficiales, hay registrados 11.579 sindicatos desde 1920 que agrupan a 889.068 hombres y 496.558 mujeres.

Según expuso la Defensoría, solamente el 4,6 % de las y los trabajadores en el país está afiliado a estas organizaciones, “lo que evidencia barreras persistentes para el ejercicio de la libertad sindical”.

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La Central Unitaria de Trabajadores (CUT) registra 261.719 mujeres afiliadas, siendo la organización con mayor participación femenina. “Sin embargo, la participación femenina en las centrales sindicales es del 36 %, lo cual refleja una brecha significativa”, advierte el organismo.

Defensoría del Pueblo hace un llamado

La Defensoría del Pueblo hizo un llamado a fortalecer el sindicalismo con enfoque de género y planteó los siguientes retos prioritarios: