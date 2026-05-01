Durante este viernes 1 de mayo de 2026, fecha en la que se celebra el Día Internacional del Trabajo en Colombia, las entidades bancarias no prestarán atención en sus oficinas físicas.

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Y esto es porque al tratarse de un festivo nacional, el sistema financiero suspende la atención presencial y retomará sus actividades habituales el lunes 4 de mayo.

Esta medida aplica para todos los bancos, tanto pública como privada, siguiendo las disposiciones de la Superintendencia Financiera. Por esta razón, cualquier trámite que requiera asesoría en sucursal deberá programarse para el siguiente día hábil.

Imagen referencial

Igualmente, los servicios digitales continuarán operando con normalidad, lo que permite a los usuarios realizar múltiples transacciones sin necesidad de acudir a una oficina. Las plataformas de banca móvil y portales web estarán disponibles las 24 horas para consultas de saldo, pagos y transferencias dentro de la misma entidad.

Asimismo, la red de cajeros automáticos seguirá habilitada para retiros y depósitos, mientras que algunos corresponsales bancarios podrían prestar servicio dependiendo del horario de los establecimientos donde funcionan.

Bancolombia suspenderá dos días sus plataformas digitales

Es importante tener en cuenta que algunas entidades podrían realizar mantenimientos en sus sistemas durante el fin de semana, como ya lo han anunciado ciertos bancos, por lo que se recomienda planificar las operaciones con anticipación para evitar inconvenientes.

Bancolombia La app, sucursal virtual y pagos de facturas estarán inhabilitados, pero los cajeros, tarjetas y PSE funcionarán normalmente.

Por ejemplo, Bancolombia realizará un mantenimiento técnico en sus plataformas digitales desde las 11:30 p.m. del viernes 1 de mayo hasta las 9:30 a.m. del sábado 2 de mayo de 2026.

La app, sucursal virtual y pagos de facturas estarán inhabilitados, pero los cajeros, tarjetas y PSE funcionarán normalmente.