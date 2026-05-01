La movilidad en Antioquia durante este puente festivo del Día del Trabajo se ha visto seriamente afectada por una falla geológica activa que mantiene bloqueada la vía Concordia – Betulia. El punto crítico, ubicado exactamente en el kilómetro 10+100, ha obligado a las autoridades a establecer un cierre total, desplazando el flujo vehicular hacia rutas alternas como Salgar – Concordia y las conexiones internas hacia los municipios de Urrao y Caicedo.

Este bloqueo en el Suroeste es el epicentro de un operativo de mayor escala, ya que la Secretaría de Infraestructura Física ha tenido que activar 30 frentes de trabajo con maquinaria y personal técnico para contener emergencias en múltiples subregiones.

De acuerdo con lo informado, el despliegue busca mitigar el impacto de deslizamientos y fallas estructurales que afectan no solo al Suroeste —en tramos como Remolino – Andes – Jardín—, sino también a corredores estratégicos en el Oriente, Nordeste, Occidente, Urabá y Bajo Cauca.

Rutas alternas y restricciones por falla geológica en Antioquia

La complejidad de la red vial también mantiene restricciones vigentes en sectores clave como Puente Iglesias, donde la estabilidad del terreno solo permite el paso de automóviles, buses y camiones livianos, prohibiendo estrictamente el tránsito de carga pesada. Esta medida busca prevenir un deterioro mayor de la banca mientras se gestiona el alto flujo de viajeros que se espera para el cierre del fin de semana.

Ante este panorama, la logística para el regreso al Valle de Aburrá ya contempla cambios operativos. El domingo 3 de mayo, el Túnel de Oriente funcionará de manera unidireccional entre las 5:00 p.m. y las 9:00 p.m., facilitando exclusivamente el tránsito en sentido Rionegro – Medellín para agilizar el plan retorno.

Finalmente, las autoridades de infraestructura enfatizaron en la importancia de la prevención, recomendando a los conductores evitar los desplazamientos bajo lluvias intensas para reducir el riesgo de quedar atrapados en nuevos deslizamientos.

El llamado es a la planificación anticipada y al respeto riguroso de las señales de tránsito para evitar accidentes en una red vial que permanece bajo vigilancia técnica constante.