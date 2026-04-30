Días después de que un pasajero denunciara a través de un video el hallazgo de un papel higiénico con materia fecal en la mesa de su asiento de un avión de Avianca, la aerolínea emitió un comunicado refiriéndose al respecto.

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La compañía colombiana aseguró que este tipo de acciones no corresponden a sus estándares de servicio al cliente y que activarían un protocolo con el fin de verificar la información difundida por redes sociales hace apenas algunos días y que ha sido ampliamente compartido por las mismas plataformas.

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La usuaria que dio a conocer el hecho sostuvo que esa situación la vivió “un amigo el 18 de abril de 2026 viajando de Bogotá a Chicago por Avianca”. Agregó que “al bajar la mesita para comer, se encuentra con un papel con caca pegado a la mesa. Habló con la tripulación, que también estaban sorprendidos”.

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La mujer aseguró que su amigo dio a conocer el fétido hallazgo a miembros de la tripulación de Avianca quienes atendieron el llamado y procedieron a llenar un formulario en el que quedó constancia de la queja. “Al momento de bajar la mesa para comer me encontré un papel con caca, tanto en la mesa como en el respaldo de la misma”, se lee en el documento firmado por una persona de la tripulación.

X @geripomato El formulario que tuvo que rellenar el pasajero tras su denuncia ante la tripulación.

Tras esto, dice la usuario en su hilo, procedieron a limpiar el sitio, sin embargo, esto no fue suficiente para que el olor se fuera “aún olía terrible”.

Pero eso no fue todo, “como no había más lugares disponibles tuvo que viajar en ese asiento las 6hs 30 mins que duró el viaje” hasta la ciudad de Chicago, en Estados Unidos. “Imagínense la sensación tan desagradable con la que aterrizó a Chicago (...) Esto es un tema de insalubridad. Ahí donde las personas COMEMOS, resulta que no se limpia”, cuestionó.

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Al respecto, Avianca indicó que el hecho obedece a “una condición de limpieza inaceptable a bordo de uno de nuestros vuelos”, y que este tipo de situaciones “contraviene nuestros estándares de higiene y el compromiso que mantenemos con nuestros pasajeros”.

Manifestaron que rechazan “categóricamente lo ocurrido” al tiempo que expusieron que al pasajero se le ofreció el cambio de asiento pero este "fue rechazado”, según Avianca, cosa que el denunciante dice ser falso.

Anunciaron la puesta en marcha de una auditoría que incluirá “la revisión de nuestros proveedores, del personal asignado y de todos los puntos de contacto de la aeronave, tanto en este como en vuelos previos”.