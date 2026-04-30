Con el propósito de reducir el riesgo de inundaciones y garantizar el adecuado flujo de las aguas en distintos puntos del departamento, la Gobernación de La Guajira, a través de la Dirección Operativa para la Prevención y Atención de emergencias y desastres, adelanta jornadas de limpieza, rehabilitación y adecuación de cuerpos de agua y vías en varios municipios del territorio.

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Estas acciones se desarrollan de manera articulada con las alcaldías municipales, impactando sectores estratégicos en los municipios de Riohacha, Manaure y Dibulla.

En el distrito de Riohacha, las intervenciones se han concentrado en Bocagrande, La Esperanza, 15 de Mayo, Villa Campo Alegre —donde se realizó rectificación de cauce—, Laguna Sala, así como en la comunidad de Juan y Medio con la rehabilitación de la vía, y en el corredor hacia la comunidad indígena de Aljote.

Por su parte, en el municipio de Manaure, las labores se ejecutan en el corregimiento de Mayapo y en un jagüey ubicado en la vía hacia el corregimiento de El Pájaro, mientras que en Dibulla se adelanta la limpieza del arroyo que circunda el sector de Casa Aluminio, junto con la rectificación de cauce y apertura de canal para aumentar la capacidad hidráulica del afluente.

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En este sentido, Erick Orozco Atencio, Director (e) de la Dirección Opertativa para la Prevención Atención de emergencias y desastres, destacó la importancia de estas acciones conjuntas:

“Estas intervenciones son fundamentales para anticiparnos a los efectos de la temporada de lluvias. La articulación entre el Gobierno departamental, los municipios y las entidades operativas permite fortalecer la capacidad de respuesta del territorio, protegiendo a las comunidades y reduciendo significativamente los riesgos asociados a inundaciones”.

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Con un enfoque preventivo orientado a recuperar la capacidad hidráulica de los cuerpos de agua y canales, mitigar inundaciones y evitar el taponamiento que suele intensificarse durante la temporada de lluvias avanzan las intervenciones. Para el desarrollo de estas actividades, se ha dispuesto de maquinaria especializada, incluyendo bulldozer, pajarita, retroexcavadora de oruga y volquetas, lo que ha permitido adelantar de manera eficiente en los trabajos de limpieza y adecuación.

Desde la administración departamentos indicaron que continúan gestionando acciones complementarias que fortalezcan la prevención del riesgo, incluyendo el monitoreo permanente de zonas críticas, la identificación de nuevos puntos de intervención y el trabajo articulado con las comunidades para promover la cultura de la prevención.