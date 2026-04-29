La Alcaldía de Riohacha rindió homenaje póstumo al músico Álvaro ‘el Paly’ Gámez Ramírez, en un acto institucional que convocó a la ciudad en torno al reconocimiento de uno de los artistas más representativos del territorio.

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Durante la jornada organizada por la Dirección Distrital de Cultura, en el parque Padilla, en Riohacha, se desarrolló una agenda cultural que incluyó presentaciones artísticas y musicales en las que se interpretaron canciones y expresiones tradicionales vinculadas a su trayectoria, como una forma de exaltar su contribución al folclor riohachero.

En el acto, el alcalde Genaro Redondo, expresó que, “el Paly fue un artista que llevó el sonido de Riohacha a distintos escenarios del país. Su música no se quedó en lo local, logró trascender y posicionar nuestra identidad cultural más allá de nuestras fronteras. Hoy, como riohacheros, reconocemos esa contribución”.

Alcaldía de Riohacha

En su intervención, el mandatario distrital también dirigió un mensaje de condolencias a los familiares del artista, destacando su papel como uno de los referentes culturales de la ciudad y su aporte a la construcción de identidad desde la música.

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La programación incluyó la participación de agrupaciones como Las Pilanderas de la Comai Pipi, Embarradores de Riohacha, Cumbiamberas de Riohacha, Maldonado Arte y Cultura y Danza Recreo, así como espacios de memoria en los que se dio lectura a su biografía y a distintos textos que resaltan su legado artístico.

Entre estos, se compartieron el mensaje personal de Amilkar Acosta, un artículo de Freddy González Zubiría, la nota de estilo de la Corporación Francisco el Hombre y un escrito de María Isabel Cabarcas sobre su última presentación artística.

Por su parte, la Administración Distrital presentó una nota de estilo en la que destacó la vida y obra del artista, así como su contribución al fortalecimiento del folclor y la identidad cultural de Riohacha.

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Álvaro ‘el Paly’ Gámez Ramírez fue un músico riohachero nacido el 12 de noviembre de 1954, reconocido por su trayectoria en la música tropical y tradicional del Caribe. Inició su carrera desde temprana edad y logró consolidarse como una figura representativa del folclor guajiro. Entre sus producciones se destacan trabajos como Vida al folclor y temas que exaltan las tradiciones locales. Su legado permanece ligado a la promoción de la identidad cultural de Riohacha y La Guajira.