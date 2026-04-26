En las últimas horas fue reportada la liberación de un comerciante que había sido secuestrado aparentemente por un grupo armado el pasado 8 de abril en el norte del departamento de La Guajira.

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El que fue privado de la libertad responde al nombre de Giovanni Guarín Ciro, de 39 años de edad, quien fue trasladado a una clínica local para ser valorado tras sus 17 días de cautiverio.

Las autoridades aún no se han reportado oficialmente respecto a cómo se dio la liberación del ciudadano.

El secuestro se registró a las 5:00 de la tarde del miércoles 8 de abril, en la invasión Villa Fausta, ubicada en el área rural del municipio de Uribia.

Según la información preliminar, el mencionado se encontraba supervisando una construcción de su propiedad, cuando llegaron dos individuos a bordo de una motocicleta que lo intimidaron con armas de fuego, lo obligaron a abordar una camioneta de color blanco de su propiedad y huyeron con rumbo desconocido por una trocha.