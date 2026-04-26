Hay un ejercicio clave que suele ser uno de los más completos que ayuda a bajar de peso y a ganar masa muscular al mismo tiempo. Además, también mejora la capacidad pulmonar y reduce el riesgo de padecer varias enfermedades.

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Se trata de caminar. Es algo que algunos evitan con las excusas de no querer salir de casa, sea por el clima o por otras razones. No obstante, existe una forma de caminar dentro de casa para poder cumplir con la dosis diaria de actividad física, sin que parezca aburrido.

Caminar dentro de casa para bajar de peso y ganar masa muscular

Según el medio especializado Women´s Health, una de las buenas opciones para caminar dentro de casa en busca de un buen ejercicio para bajar de peso y ganar masa muscular es con las rodillas elevadas.

Es un movimiento que consiste en elevar las rodillas a la altura de la cadera, alternando las piernas. La idea es mantener un ritmo moderado durante 60 segundos, después aumentar la intensidad gradualmente durante 3 minutos más, y luego alternar periodos de alta intensidad con recuperación durante un total de 9 minutos.

Se trata de un ejercicio que aumenta la frecuencia cardiaca. Al mismo tiempo, trabaja más músculos que una caminata normal, lo que ayuda a bajar de peso.

Otro método es combinar la caminata con sentadillas. Cada 10 pasos, se detiene para hacer cinco sentadillas profundas. Puede repetir el ciclo por 15 minutos.

El mismo medio recomienda también combinar la caminata con saltos, levantando una pierna mientras realiza un salto corto, alternando las piernas.