En casi 300 barrios de la ciudad de Valledupar se han instalado luminarias que han permitido tener entornos con claridad, y esto ha conllevado a que la comunidad tenga una mejor precesión de seguridad. Así lo dio a conocer Ricardo Henríquez Salas, gerente de ESTIV, la empresa encargada del alumbrado público en esta capital, en un informe entregado al alcalde Ernesto Orozco, veedores ciudadanos y a la comunidad general.

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Asimismo indicó que en el 2025 intervinieron 75 avenidas, 82 parques, 130 canchas deportivas, 24 corregimientos y 10 veredas, donde en cada infraestructura han implementado el ahorro en el consumo de energía.

“Ejecutamos 30 proyectos de expansión, donde instalamos 910 luminarias led, 110 reflectores, 174 faroles y remplazamos 800 postes deteriorados, logrando ampliar la cobertura del servicio de manera significativa en sectores que por años esperaron ser visibilizados e integrados al desarrollo urbano”, manifestó Ricardo Henríquez Salas, gerente de la entidad.

Milagro Sanchez Florez

Para estos trabajos, la empresa de categoría mixta ha invertido 60 mil millones de pesos, en la modernización de las luminarias, logrando remplazar 37.067 luminarias de sodio a led, las cuales son amigables con el medio ambiente y permiten el ahorro de energía.

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La mayoría de estos trabajos han sido tras las solicitudes de la ciudadanía que ha radicado 24.934 PQRS, las cuales han atendido por comunas, siendo la número 5 con más solicitudes y atención.

Una situación en la que han trabajado de la mano con la Policía Nacional, es el hurto y daño a la infraestructura eléctrica, con 91 casos documentados, lo que representa pérdidas de $656 millones, siendo el sector más afectado la avenida Los Militares, Simón Bolívar, barrio Panamá y la vía que conduce al corregimiento de Azúcar Buena.

Milagro Sanchez Florez

Por su parte, el alcalde Ernesto Orozco, manifestó: “El cambio ha sido notorio en dos años, teníamos un alumbrado obsoleto. La unión entre la Alcaldía y Estiv ha dado sus frutos. Esta empresa de economía mixta dio ejemplo del buen manejo de los recursos públicos y de la buena administración del servicio”.

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Ahora vienen proyectos en: La entrada Al Javo, Cancha Iglesia La Meza, Parque Palmas, Anillo Circunvalar Fase 2, Monumentos De La Glorieta Los Juglares Y Parque La Provincia, Entrada La Paz Fase 2, Anillo Vial Parcial Fase.