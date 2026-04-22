Los desfiles de Jeep Willys Parranderos y de piloneras ya tienen listas sus rutas para el 59 Festival de la Leyenda Vallenata; para engalanar las calles de Valledupar con música al ritmo de la caja, la guacharaca, y acordeón, además de coloridos trajes.

Lea más: Alcalde de Pueblo Bello habría cometido irregularidades en el PAE

Estos anuncios lo realizaron la Gobernación del Cesar, la Alcaldía de Valledupar y la Fundación Festival de la Leyenda Vallenata, con la implementación de medidas especiales que garanticen la seguridad y movilidad de los concursantes que cada año engalanan el tradicional recorrido donde se baila y se canta.

Aunque se planteó realizar el desfile por la avenida Simón Bolívar, las limitaciones de espacio y alumbrado público, impiden contar con las condiciones óptimas, lo que afectaría la movilidad y el desarrollo del recorrido, debido a que este sector de la ciudad se encuentra en remodelación con un 80 % de avance.

Ver más: Sicarios asesinan a mujer en su vivienda en Bosconia, Cesar

Cortesía FFLV

Así las cosas, se determinó que el desfile de piloneras en las categorías Infantil y Juvenil, que se llevará a cabo el martes 28 de abril desde las 2:00 de la tarde, tendrá como punto de partida la esquina del Hotel Sicarare, recorriendo toda la carrera novena hasta la glorieta ‘Pedazo de Acordeón’. Para la categoría Mayor, el miércoles 29 de abril a la 1:00 de la tarde, la salida será desde el Hotel Sicarare, recorriendo la carrera novena hasta la glorieta de la Pilonera Mayor. En diferentes puntos del recorrido estarán ubicados los jurados.

Por su parte, el desfile de Jeep Willys Parranderos iniciará el sábado 25 de abril en el Parque de la Leyenda Vallenata ‘Consuelo Araujonoguera’ a las 3:00 de la tarde y recorrerá importantes vías como la calle 12, la carrera cuarta y la carrera 12, pasando por sectores como el Parque de Los Algarrobillos, el Centro Comercial Mayales Plaza, la glorieta de Los Músicos, el Obelisco y el barrio Los Fundadores.

Lea también: Activan plan especial aeroportuario para el Festival Vallenato

El trayecto continuará por la avenida Juventud y Simón Bolívar, atravesando zonas como el Coliseo Cubierto, el Parque de la Vida y Los Cortijos, hasta llegar a la glorieta ‘Pedazo de Acordeón’, para finalmente retornar a la glorieta de la Pilonera Mayor y concluir nuevamente en el Parque de la Leyenda Vallenata ‘Consuelo Araujonoguera’, donde se llevará a cabo la inauguración del 59° del Festival de la Leyenda Vallenata en homenaje a Israel Romero, Rafael Orozco y El Binomio de Oro de América, con una extraordinaria programación y cuya entrada será gratuita.