Residentes del municipio de Bosconia, Cesar, alertaron el pasado viernes a las autoridades sobre el hallazgo del cuerpo sin vida de una mujer en el sector del Canal Garcés, conocido como El Tropezón.

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Una vez las autoridades tuvieron conocimiento del caso, iniciaron el respectivo levantamiento del cadáver, mientras que desde la Alcaldía Municipal indicaron que, de acuerdo con las características preliminares, la mujer tenía aproximadamente 35 años, contextura media (alrededor de 70 kg) y cabello corto teñido parcialmente de color rubio.

Además, la mujer vestía una blusa negra de tirantes y un pantalón jean, y portaba una pulsera tipo ‘aseguranza’ en el pie izquierdo.

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Otra característica encontrada durante la inspección preliminar del cuerpo es un tatuaje en una de sus piernas, con la imagen de una mariposa acompañada del nombre ‘Adri Montero Barona’.

Las circunstancias de muerte están por establecer por los funcionarios de Medicina Legal.

Asimismo, desde la administración municipal solicitaron a la comunidad que en caso de reconocer estas características o tener información sobre alguna mujer reportada como desaparecida, se acerquen a las instalaciones de la SIJIN a fin de ayudar a las investigaciones y determinar la identidad de la occisa.