El Programa de Alimentación Escolar (PAE) se ha convertido en una de las banderas de la Alcaldía de Barranquilla, consolidándose como una política orientada a garantizar la permanencia de los estudiantes en las aulas, al tiempo que se mejoran sus condiciones de nutrición y contribuye a su proceso de aprendizaje.

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Esta estrategia se ha consolidado como una herramienta de apoyo para las familias y de promoción de la equidad en el sistema educativo distrital. En los últimos años, el programa no solo ha ampliado su cobertura, sino que también ha impulsado un modelo de preparación en sitio de los alimentos, permitiendo mayores estándares de calidad y valor nutricional.

En 2024, el PAE contaba con una cobertura de 123.677 estudiantes en las instituciones educativas oficiales de la capital del Atlántico. Dos años después, el número de beneficiados llegó a 130.762. Es decir, más de 7 mil niños han sido impactados por esta estrategia.

Este impacto también ha sido visible en que los estudiantes de Jornada Única en los colegios públicos de Barranquilla han tenido un desempeño superior (15 puntos más) en las pruebas Saber 11 frente a quienes no están en esta modalidad.

Impacto en los colegios

María Julia Blanco, rectora de la IED Instituto Técnico Nacional de Comercio, aseguró que contar con una cocina propia ha permitido dejar atrás el modelo de transporte de alimentos desde otros puntos de la ciudad, una situación que en ocasiones provocaba que las raciones llegaran frías o en condiciones poco adecuadas para su consumo.

“En la sede principal ya contamos con cocina propia y comedor escolar, lo que nos garantiza la preparación en sitio de alimentos calientes, que son los que más les gustan a las niñas. Tenemos 388 estudiantes con cobertura total en esta sede y, en la segunda, más de 1.200 alumnas, de las cuales cerca del 80 % accede diariamente al servicio de alimentación”, explicó.

En ese mismo sentido, Elizabeth Rodríguez, rectora de la IED Santa María, cuya población estudiantil pertenece en su gran mayoría al estrato 1, destacó el impacto que ha tenido el programa en la comunidad educativa.

“La verdad es que este programa ha sido una gran bendición para nosotros, porque aquí se garantiza la alimentación de más de 700 estudiantes. Aunque una familia tenga dificultades para asegurar la comida en casa, los padres saben que sus hijos recibirán alimentación en la institución. Al mediodía ofrecemos almuerzo tanto para quienes terminan su jornada como para quienes la inician”, afirmó.

Por su parte, Samuel Santacruz, contralor escolar de la IED Santa Magdalena Sofía, resaltó las mejoras registradas en la calidad del servicio durante el último año.

“En comparación con el año pasado, el PAE ha mejorado significativamente la calidad de los almuerzos. Ahora contamos con cocina dentro del colegio, por lo que los alimentos se preparan en la misma institución. La comida es de muy buena calidad, siempre tiene buena presentación y un excelente aroma. Estamos muy conformes con el programa”, recalcó.

Visión del Distrito

De acuerdo con la Alcaldía de Barranquilla, en el último cuatrienio se le ha apostado por la ampliación del PAE para impactar, de manera directa, a la comunidad estudiantil.

“Queremos que los niños no solo lleguen al colegio, sino que se queden, se nutran, aprendan y tengan mejores oportunidades. Cuando un niño tiene mejor alimentación, más tiempo en la escuela y mejores condiciones para estudiar, puede concentrarse más, faltar menos y rendir mejor”, dijo.

En ese sentido, destacó que de cada $100 que se invierten en la alimentación escolar de los niños de Barranquilla, $75 salen del esfuerzo de la Alcaldía y de los impuestos de los barranquilleros, mientras que la Nación aporta solamente cerca de $25.

“Barranquilla ha sido escogida anteriormente como la ciudad con el mejor Programa de Alimentación Escolar en Colombia. No ha habido un solo escándalo de corrupción. La ciudad cuenta con un equipo técnico interdisciplinario que está pendiente de toda la operación del PAE, participan nutricionistas, ingenieros de alimentos, profesionales de apoyo y personal administrativo, quienes hacen monitoreo, supervisión y acompañamiento permanente al programa”, agregó el Distrito.

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Y se recalcó que “la meta es que el PAE no sea solo una entrega de comida, sino un apoyo real al bienestar y al aprendizaje de los estudiantes. Incluso en todos los colegios del Distrito se entrega menú diferencial 4 veces al mes”.