El secretario de Gobierno del Distrito, Ángelo Cianci, confirmó este lunes las medidas de seguridad tomadas de cara al duelo entre Junior y Atlético Nacional por el duelo de ida de la gran final del Fútbol Profesional Colombiano, a disputarse este martes 2 de junio en el estadio Romelio Martínez a las 7:30 de la noche.

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Cianci detalló que se adelantó la mañana de este lunes una reunión con las diferentes autoridades para emitir las últimas medidas y recomendaciones de seguridad a la ciudadanía antes del desarrollo del compromiso.

“Estuvimos en la Comisión Local de Fútbol junto a las distintas autoridades y entidades de la alcaldía distrital de Barranquilla y la Policía Nacional, junto con el Ejército, revisando las condiciones de seguridad para el partido a realizarse el día martes en el estadio Romelio Martínez, entre el club Atlético Junior y el Atlético Nacional”, expresó el secretario.

En ese sentido, explicó que: “Se tomaron las decisiones, dentro de las cuales la más importante es la restricción de la barra visitante o personas que sean hinchas del Atlético Nacional, con el fin de garantizar la seguridad de las personas que se encuentren en el estadio en ese momento”.

Anunció además que tendrán oficiales de Policía infiltrados en la tribuna identificando a los posibles hinchas visitantes, a fin de evitar problemas de convivencia o incidentes.

“Las hinchadas generalmente o las barras cuando son, van en grupos, cuando no llevan camisetas o no llevan, no tenemos cómo determinarlo, mas sin embargo, sí tenemos desplegados dentro de las tribunas unos oficiales y unas personas de nosotros que están pendientes de cualquier suceso en lo que usted pueda estar”, detalló.

En ese sentido, habló de un importante despliegue de pie de fuerza: “Son más de 1000 policías en en en este espectáculo que queremos para Barranquilla. Nos va a acompañar el ejército nacional, y también desde el Puesto de Mando Unificado (PMU) que se instalará desde la alcaldía de Barranquilla, estaremos pendiente de todos y cada una de las situaciones que se puedan presentar en el mismo”.

Afirmó que el cambio de escenario les ha brindado lecciones que han tomado en cuenta para el encuentro final: “Este estadio lo hemos ido conociendo a través de este semestre, y hoy sabemos en las condiciones de seguridad que nos encontramos, y por eso desde el la alcaldía de Barranquilla y el Club Atlético Junior han tomado las decisiones pertinentes para garantizar la seguridad de todas las personas que se encuentran”.

Cianci indicó que se prevé el cierre de la “carrera 44 y las calles 72 y 70, que se cierran en el momento en el que las personas no transiten por ahí vehicularmente para que esto brinde todas las condiciones necesarias de seguridad”.

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Finalmente, invitó al público a vivir el partido en un ambiente de alegría y sana convivencia: “El llamado siempre va a ser a llegar temprano, a no portar, a no llevar alcohol ni licor, irse en servicio público. Estas condiciones hacen que las personas puedan vivir un espectáculo, no solo dentro del campo, sino también fuera de estos".