La primera vuelta presidencial, que se llevó a cabo este domingo en todo el país, estuvo marcada por una alta afluencia de sufragantes en los diferentes puestos de votación habilitados en Barranquilla, el Atlántico y la región, lo cual revalida la tesis de que el voto Caribe se ha convertido en factor determinante para definir la Presidencia de la República.

En la capital del Atlántico, la jornada fue instalada formalmente alrededor de las 8:00 a. m. cuando se activó un Puesto de Mando Unificado (PMU) con el fin de vigilar de cerca el proceso y los diferentes entes y organismo de control anunciaron el acompañamiento en los cerca de 345 puestos de votación en el departamento.

Al dar apertura a los comicios, el gobernador Eduardo Verano dijo que “no hay absolutamente nada que temer, hemos estudiado y hecho todos los preparativos necesarios para que se lleve a cabo esta fiesta democrática”.

Puso de presente que “también se realizaron 8 comités de seguridad para brindar el acompañamiento necesario a cada uno de los puestos de votación en el departamento”.

Mientras tanto, el personero distrital de Barranquilla, Miguel Álzate, expuso que se identificaron zonas en la ciudad que presentaban mayor riesgo de posibles inconvenientes.

“Realizamos mesas de trabajo donde identificamos más de 10 zonas vulnerables donde se pueden presentar alteraciones pero esperamos que todo salga bien y hacemos vigilancia constante”, comentó.

Los barranquilleros madrugaron para ejercer su derecho al voto en distintos puestos de votación como el colegio Biffi La Salle, uno de los más concurridos al norte de la ciudad, donde a pesar del calor y una sensación térmica que rondaba los 37° se registraron largas filas.

En esta sede la particularidad fue que se recibió la visita de diversas figuras políticas del Atlántico, entre ellas Elsa Noguera, Mauricio Gómez, Efraín Cepeda, Fuad Char y César Lorduy, quienes ejercieron su derecho al voto y destacaron la importancia de la jornada para el futuro político, económico y social del país.

Sin embargo, en esta misma zona de la ciudad, en el colegio Liceo de Cervantes, se presentaron contratiempos debido a la alta afluencia de votantes. Esto obligó al personal a apoyar las labores logísticas de la Registraduría debido a la alta demanda.

Al mismo tiempo, las autoridades aclararon que en ningún momento hubo fallas técnicas ni se suspendió el servicio de biometría, el cual continuó funcionando de manera normal para orientar a los usuarios sobre sus mesas de votación.

Por otro lado, en la localidad Suroriente de la ciudad, el flujo de votantes también se mantuvo con una dinámica alta en las urnas. Por ejemplo, en las aulas de la Institución Educativa Distrital Marco Fidel Suárez, los jurados sudaron la “gota gorda” al tener que recibir a varios ciudadanos en medio de espacios tan cerrados, en medio de la ola de calor.

Liz Sarmiento, quien vota desde hace varios años en la capital del Atlántico, se trajo un abanico portátil para poder soportar la jornada.

“Yo tengo varios años viniendo, yo ya sé cómo es la zona y el calor que hace acá, que tampoco nos dan ni agua, así que todo eso lo traje acá”, explicó.

Algo parecido sucedió en el Instituto Técnico Nacional de Comercio, donde hubo malestar por parte de la ciudadanía ante la falta de espacios más abiertos y con ventilación.

Mientras que en el puesto de votación ubicado en la Institución Universitaria de Barranquilla, la población resaltó la logística del proceso y zonas de acceso a las urnas.

Más autoridades

El alcalde Alejandro Char llegó hasta el Instituto La Salle, en compañía con la primera dama Katia Nule, y sus hijos Alejandro y Mariana para participar de esta fiesta democrática.

Durante su discurso, el mandatario recalcó la importancia de que los costeños voten por un próximo gobierno que defienda aspectos importantes como la seguridad y el desarrollo de las ciudades.

“Tenemos la oportunidad de cambiar las cosas en el país, nos hemos pasado cuatro años debatiendo y nunca hubo ayuda para Barranquilla en la educación o seguridad. Si la ciudad sigue creciendo es porque hemos invertido de buena manera los impuestos de los barranquilleros, pero otros territorios no tienen esa oportunidad”, declaró.

Asimismo, aseguró que “sería bueno pensar en un presidente que cofinancie y ayude a las ciudades para hacer las obras, antes el Gobierno coloca hasta el 80% del PAE, ahora nos toca a nosotros, lo mismo pasa con los programas de primera infancia”.

En materia de seguridad, Yesid Turbay, jefe de la Oficina para la Seguridad y Convivencia Ciudadana del Distrito, aseguró que las autoridades desplegaron un amplio dispositivo para garantizar el orden público y el normal desarrollo de las elecciones.

“Tenemos todas las garantías. En el área metropolitana contamos con 3.100 policías, de los cuales más de 2.000 están en Barranquilla. Además, hay un trabajo articulado con el Ejército, la Armada y la Fuerza Aeroespacial, así como el apoyo de un helicóptero para atender cualquier eventualidad”, explicó.

Agregó que en todos los puestos de votación hicieron presencia las instituciones encargadas de velar por la transparencia del proceso electoral, entre ellas la Registraduría, el Ministerio Público, la Policía, la Alcaldía Distrital, la Gobernación y entidades del orden nacional.

JOSEFINA VILLARREAL El calor fue factor determinante para salir a votar en Barranquilla.

¿Qué pasó en municipios?

En el municipio de Soledad, los ciudadanos llegaron con cédula y lapicero en mano por miedo a la tinta borrable, una recomendación tomada de algunos creadores de contenido en las redes sociales, quienes alertaron de presuntos casos donde se presentó este fenómeno.

“Yo sí traje el mío, para que no se me borre el voto”, manifestó de pasada una mujer.

De todas maneras, la Registraduría aseguró que los ciudadanos tuvieron todas las garantías para ejercer su derecho al voto y que la supuesta tinta que se borra no es más que un mito.

Además, en este municipio se implementaron por segunda vez los controles biométricos de rigor, lo cual generó sorpresa en algunos sufragantes, que sin embargo se mostraron colaboradores y entusiastas con el nuevo método de confirmación de identidad.

Estas nuevas tecnologías han demostrado ser de gran utilidad para algunos casos particulares como el de los adultos mayores, que con cédulas viejas y poca orientación para el proceso ahora cuentan con la facilidad de participar en los comicios.

Así fue el caso de Petrona Meza, una malambera quien en una silla de ruedas tirada por uno de sus hijos decidió asistir a su puesto de votación.

Meza comentó a esta casa periodística que “ante la complejidad de su movilidad le habilitaron un atril especial para votar en el municipio”.

De igual manera, la percepción de los ciudadanos en el municipio de Galapa apuntó a una mejor logística en comparación con elecciones anteriores, aunque también se evidenció una menor afluencia de votantes.

“La Registraduría están haciendo que el proceso sea ágil. Ni cinco minutos me demoré en hacer todo el proceso de votación”, afirmó un ciudadano.

Mientras tanto, el personero municipal de Puerto Colombia, John Jairo Rodríguez Ripoll, informó que “a pesar de la afluencia de votantes no se presentó ningún tipo de novedad ni alteración al orden público”.

Varias capturas por armas de fuego y mayor vigilancia en departamentos más vulnerables

En el departamento de Sucre, dos miembros de la Armada Nacional, de especialidad Infantería de Marina, que hacían parte del Plan Democracia en el municipio de San Antonio de Palmito, fueron denunciados por líderes de la etnia Zenú de estar participando en política.

Además en la IE San José, de Sincelejo, un jurado de mesa fue sorprendido consumiendo estupefacientes, y en este mismo sitio dos jurados de mesa votaron antes de aperturarse las elecciones, lo que también ocurrió en las pasadas elecciones legislativas.

De igual manera, Fiscalía realizó indagaciones a personas capturadas en esta zona, entre ellas una por supuesto constreñimiento al sufragante

Donde también hubo capturas fue en el departamento de Magdalena. De acuerdo con las autoridades, en el municipio de San Zenón hubo una aprehensión por orden judicial a un ciudadano requerido por el delito de acceso carnal abusivo con menor de 14 años; mientras que en flagrancia, por porte de arma de fuego, fue capturado un hombre en el municipio de San Sebastián.

En lo que concierne a Córdoba, el reporte del coronel Fernando Guzmán Ramos arrojó que hubo cuatro capturas, tres de ellas con antecedentes y requerimientos de jueces, y una detención por porte de estupefacientes en el municipio de Sahagún.