A raíz de la respuesta del alcalde Alejandro Char frente a los señalamientos del presidente Gustavo Petro sobre el manejo de los recursos del Programa de Alimentación Escolar (PAE) en Barranquilla, se siguen sumando más reacciones. En esta ocasión, el secretario General de la Gobernación del Atlántico, Pedro Lemus, expresó su respaldo al mandatario distrital y cuestionó la gestión del Gobierno nacional frente a proyectos estratégicos para el departamento.

El funcionario aseguró que durante los últimos cuatro años el Atlántico ha enfrentado una falta de acompañamiento por parte de la Nación, especialmente en iniciativas consideradas clave para el desarrollo regional.

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“En el Atlántico y el Caribe nos quedamos esperando soluciones de la Nación. Proyectos como el Tren Regional, un segundo puente sobre el río Magdalena, el puerto de aguas profundas y las fallidas APP del río Magdalena y el Canal del Dique son, entre otras, deudas con la región”, afirmó Lemus.

Las declaraciones se suman a una serie de respaldos provenientes de distintos sectores políticos y administrativos del departamento, luego de que el mandatario nacional cuestionara aspectos relacionados con la financiación y operación del PAE en Barranquilla. Mientras tanto, el debate continúa generando posiciones encontradas entre el Gobierno nacional y los dirigentes locales sobre la ejecución de recursos y las prioridades de inversión en la región Caribe.

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Cabe precisar que los señalamientos por parte del Gobierno nacional son en medio de una intensa jornada política que se vive para las elecciones de presidencia.